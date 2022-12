Los salmantinos que sufren cortes de gas y luz para llegar a fin de mes

La campaña de la Operación Vivienda no puede ser más descriptiva: un radiador que se apaga, una televisión que no se enciende, un frigorífico que deja de irradiar frío. El lema: ‘Una vivienda digna que no sea un privilegio’. José María Rodriguez, secretario de Caritas Diocesana Salamanca, y Oliva Martín, coordinadora del servicio de acogida y atención primaria de la organización, pusieron cifras a la situación en Salamanca. De diciembre de 2021 a noviembre de 2022, la ONG católica acompañó a 1.873 familias. A 1.040 se les ayudó económicamente por un importe total de 714.321€, frente a una recaudación de 31.230€ financiada con donativos. El objetivo de este año es llegar a los 50.000.

Martín fue desgranando los distintos perfiles: de las personas ayudadas, destacan las familias vulnerables con dificultad para hacer frente al pago de la vivienda (la mayoría con alquiler y apenas hipotecas) en los que se incluyen el pago de suministros. En este sentido, la profesional lamentó las “estrategias de ahorro” o “renuncia” que están aplicando las familias: desde no poner la calefacción o la luz, recortar de gastos de ropa, calzado, ocio o educación. “Sobre todo, en las edades tempranas esto es una dificultad importante. Provoca un desgaste en las familias no solo económico, sino también psicológico”, incidió.

También señaló aquellos que no pueden acceder a una vivienda ya que no tienen una nómina y cobran el Ingreso Mínimo Vital o pensiones no contributivas y aquellas familias monoparentales (mayoría mujeres) que solo pueden trabajar durante el horario escolar de sus hijos y ven reducidos sus ingresos. También ha aumentado el caso de inmigrantes, en situación administrativa irregular, o personas que han visto denegada su solicitud de protección internacional. En ese momento, no tienen acceso a ninguna ayuda social, salvo las que ofrecen ONG como Cáritas. Entre las medidas que ha puesto en marcha la ONG se encuentra la colecta en las parroquias de este domingo, una chocolatada en La Anunciación o ventas de cuadritos solidarios en San Mateo.