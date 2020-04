Los salmantinos que pasan la cuarentena en pisos de menos de 45 metros cuadrados

En Salamanca 13.000 personas pasan la cuarentena en pisos de 60 metros cuadrados o menos, espacios en los que en 4.401 casos se trata de viviendas en las que conviven hasta tres personas, aunque casi la mitad de estos pisos están ocupados por individuos solos, los llamados singles. Pero otros 2.199 salmantinos están confinados estos días en viviendas aún más pequeñas, de entre 20 y 45 metros cuadrados, según se desprende del Censo de Población y Viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de espacios muy pequeños en los que sobrellevan el aislamiento de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que acumulan más de 20 días entre sus paredes, saliendo solo para las compras imprescindibles en la mayoría de los casos. La organización debe ser imprescindible en el caso de los 193 hogares con menos de 45 y 30 metros cuadrados y en los que viven tres personas, espacios que a veces son similares al salón de una casa media y que solo tienen un baño.

Otros 7.605 salmantinos forman familias de cinco miembros y residen en pisos de menos de 75 metros cuadrados

Si bien es cierto que según el estudio del INE en Salamanca existen 17.290 viviendas principales con una superficie de entre 61 y 75 metros cuadrados, un tamaño considerado medio, también es verdad que una parte de sus 35.556 moradores están muy apretados. Se trata de los 7.605 salmantinos que forman parte de hogares con cinco miembros y en los que los 75 metros cuadrados máximos implican muchas estrecheces. Aunque un poco más holgados, se calcula que hay otros 28.724 salmantinos que comparten este espacio conformando un núcleo residencial de cuatro personas. En el otro extremo se encuentran las 456 personas que viven solas en residencias de entre 121 y 150 metros cuadrados, los privilegiados en un momento como este en el que cada metro se aprecia como una hectárea.

“El salón es despacho y sala de juegos”

Carmen y Roberto viven en un piso que no llega a 50 metros con sus dos gemelos. La cuarentena se les está haciendo especialmente dura porque Roberto, que habitualmente pasa los días laborables en Madrid, ahora teletrabaja desde casa. “Compré el piso cuando estaba soltera, pero con los años se fue llenado”, bromea Carmen. La familia está a la espera de mudarse a una casa que aún está en obras, por lo que de momento se tendrán que apañar en el piso, que tiene dos habitaciones un baño. “El salón está supercompartido. Se ha convertido en el despacho de mi marido, pero también es la sala de juegos de los niños. Intento que jueguen un poco en su cuarto por las mañanas, pero es difícil”, explica. Reconoce que los días de aislamiento se hacen más llevaderos gracias al gran ventanal. “Hemos quitado un sofá grande que teníamos junto a la ventana para que entre más luz y tengamos más vistas, es lo que nos da la vida”. Al contrario de lo que pudiera parecer, sus niños de 20 meses llevan muy bien la cuarentena. “Al principio cuando salíamos a comprar o a tirar la basura lloraban porque veían que no salían, pero ahora cada vez menos. La calle la ven desde la ventana y parece que se conforman”. Por otro lado, la cuarentena les ha traído a su padre a casa. “Están muy felices porque le ven todos los días. No están acostumbrados y es como si todos los días fueran vacaciones”. Carmen intenta llevar el horario de guardería y mantener una rutina. “Tenemos solo un baño. Si alguno de nosotros hubiera tenido que estar confinado por el virus hubiera sido imposible”. A pesar de la situación, no es la primera vez que esta familia pasa “estrecheces”. “Pasé la baja maternal con mi marido en Madrid en un piso que teníamos alquilado más pequeño que este, así que no nos vamos a quejar”.

25 metros para vivir y trabajar

Es profesor en un centro escolar de Salamanca y prefiere mantenerse en el anonimato. Francisco, nombre ficticio, supera la cuarentena en un apartamento muy pequeño, de poco más de 25 metros cuadrados. “Se vive, como quien dice”, reconoce el joven, que estos días no sale de casa ni para ir a trabajar, ya que instruye a sus alumnos a través de formación online. “Estar en una casa tan pequeña tiene sus pros y contras. En un momento de cuarentena como este garantiza que no tienes contacto con nadie más, algo que es muy positivo por seguridad y salud. Aún así acabas echando de menos contacto físico con otras personas. Hago videollamadas con amigos y familia, pero no sustituyen el contacto físico”.