Los salmantinos que han perdido su fortuna con las criptomonedas

Algunos inversores salmantinos en criptomonedas, que prefieren quedar en el anonimato, reconocen el sufrimiento de la última semana al ver cómo perdían casi todo su dinero.

El mayor hundimiento se ha vivido con la criptomoneda “Luna”, inventada por el joven informático surcoreano Do Kwon. Creó una moneda aparentemente estable e internet se llenó de falsos expertos que recomendaban invertir en esta “stablecoin”. Tan pronto aquellos que duplicaron y triplicaron su inversión, esta semana lo han perdido prácticamente todo.

“Cuando el precio de ‘Luna’ cayó a céntimos, compre más ‘Luna’, esperando que subiera y pensado que igual si llegaba en un futuro a un dólar o algo así poder ganar bastante. De hecho subió, pero volvió a caer a hipercéntimos. Así que perdí ya todo lo que me quedaba”, explica un inversor salmantino que prefiere no desvelar lo que ha perdido.

La compra y venta de criptomonedas llega a ser casi adictiva y compulsiva para aquellos que se fían de comentarios y noticias en foros. Otros inversores optan por la moderación: invertir una mínima parte de su patrimonio para no arriesgar y dejar la inversión durante años sin ponerse expectativas de ganancias.

“He invertido en Bitcoin hace tiempo y no creo que lo venda. Si gano para tener una jubilación más cómoda, pues bien, y si no, ahí lo dejo para mis hijos”, explica otro salmantino.