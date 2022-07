Los salmantinos menores de 40 años apenas se vacunan de la tercera dosis

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió la semana pasada en la importancia del refuerzo de la tercera dosis ante la nueva ola de contagios. Frente a los grandes porcentajes entre la población salmantina que han tenido la primera y la segunda dosis, los más jóvenes están optando por no ponerse la vacuna de recuerdo, bien porque ya no la consideran necesaria, o porque se contagiaron y tras haber pasado los seis meses recomendados han preferido no ponérsela.

La franja de edad con menos dosis se concentra entre los 30 y los 40 años donde un 42% de los que recibieron las dos vacunas anteriores no han repetido el procedimiento. El porcentaje es aún menor entre los chicos que entre las chicas con un 56% que sí se la han puesto, frente al 61% de las mujeres, según los datos aportados por la Junta de Castilla y León. El siguiente tramo con cifras similares se sitúa entre los 20 y los 30 años con un 60% de vacunados.

A diferencia de estas franjas, los tramos más vulnerables por situación de edad presentan unas cifras similares a los de la primera y la segunda dosis. A partir de los mayores de 60 años, los porcentajes superan el 94% de las dosis de recuerdo. Por ello, los expertos se muestran reticentes a inocular la cuarta dosis de manera general a toda la población cuando apenas la mitad de la población la tiene administrada. En el conjunto de la provincia, el 69% de los salmantinos ha recibido la tercera dosis, cinco puntos por encima de la media regional.

Hasta ahora gran parte de las cifras bajas de vacunación de la tercera dosis se justificaban en la masiva sexta ola de contagios que se produjo en Navidad y la recomendación del Ministerio de Sanidad de esperar seis meses hasta la administración de la dosis de recuerdo. Sin embargo, pasado ya el primer semestre del año los contagiados ya tendrían el visto bueno para hacerlo, pero sin embargo mayoritariamente no están acudiendo a los puntos de vacunación establecidos tanto en la capital (calle Valencia) como en otros puntos de la provincia.

Fuentes sanitarias señalan que el ritmo de vacunación sigue siendo “relajado” en el mes de junio y julio y los que acuden está más relacionado con necesidad de viajes que exigen la pauta completa de vacunación (2 dosis más la de recuerdo) que por el temor a la infección por volver a contraer el virus.

Para facilitar la vacunación masiva de la tercera dosis, la Gerencia de Atención Primaria convocó una repesca para todos los mayores de 18 años que la tengan pendiente en el punto habilitado en la trasera del centro de salud de San Juan. Desde el 1 de junio al 31 de agosto tiene un horario fijo: de lunes de 15:00 a 20:00, mientras que los martes, jueves y viernes será solo por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

Para los menores entre 5 y 11 años se ha convocado una repesca para primera y segunda dosis que solo funcionará los miércoles por la mañana -de junio a agosto- y que se gestionará mediante la autocita. En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a partir de las 8 semanas desde el diagnóstico. No es necesario la reserva de la cita previa.