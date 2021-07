Los salmantinos mantienen la mascarilla en exteriores por miedo a las nuevas variantes

Hace un mes que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo que la mascarilla dejaría de ser obligatoria al aire libre a partir del 26 de junio. Han pasado más de veinte días de la aplicación de la medida, y sin embargo en las calles de Salamanca prácticamente la mayoría de la ciudadanía transita con la mascarilla puesta.

El importante repunte de contagios en la quinta ola, las nuevas variantes del virus, las infecciones que afectan a personas vacunadas, incluso con la pauta completa, y las duras experiencias vividas en esta pandemia hacen que los salmantinos opten por seguir usando la mascarilla en la calle.

Para protegerse ellos mismos, a los suyos y a los demás. Pese a la molestia que supone en verano por el calor, los ciudadanos reconocen que ya se han acostumbrado y consideran que, ante todo, lo más importante es cuidar la salud.

“Llevo mascarilla porque se han vuelto a disparar los contagios y quiero protegerme de la quinta ola. Me molesta mucho en verano, pero es lo que toca. Prefiero esto que enfermarme”, reconoce Mercedes Vicente, una ciudadana que transita por el barrio Garrido. También la mayoría de los jóvenes ha preferido no desterrar la mascarilla al aire libre. “La llevo puesta para que no se me olvide cuando entro a espacios cerrados. Además, tengo miedo y hay que tener todavía mucho cuidado”, señala Pablo Moro, un joven.

Francisco Sánchez es quiosquero y la usa porque trabaja de cara al público, pero también en la calle: “Aunque ya esté vacunado hay que llevarla por precaución. Además, ya me he acostumbrado”, señala. José Casado, jubilado, cuenta que pasó 21 días ingresado en la UCI muy grave por la covid. “Todo el mundo se pensaba que no saldría del hospital... Antes me daba más igual llevar la mascarilla pero desde que me pasó eso, no me la quito.

Es conveniente que llevemos porque se siguen produciendo contagios”, señala. “Sigo teniendo mucho miedo al virus”, afirma Javier Sánchez, que no se quita la mascarilla “por seguir respetando a otras personas” y, sobre todo, por cuidarse a sí mismo y a los miembros de su familia aunque estén vacunados. “El tema de los contagios es preocupante y hay que contribuir a no extender el virus y respetar a los demás”, añade Álvaro Espinosa. Aquellos a los que le faltan la 2ª dosis de la vacuna, como admite Teresa Martínez, siguen teniendo mucho miedo al virus.