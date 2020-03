Los salmantinos ‘colgados’ por el aplazamiento de las oposiciones

La disponibilidad de sedes para el examen es otro problema, ya que la mayoría de pruebas se realizan en los mismos lugares

Un problema más a los muchos que había experimentado esta oposición “por retrasos y fallos”, señala Belén, por lo que el desgaste psicológico aumenta. En su caso se suma que tiene un hijo pequeño, de solo tres años, lo que implica un obstáculo para poder estudiar con normalidad en una situación de confinamiento. “Antes me levantaba a las 5 de la mañana, llevaba a mi hijo al colegio y, hasta que lo recogía, estudiaba en la biblioteca”, explica. Una rutina que ahora no puede seguir encerrada en casa. “La concentración para estudiar no es la misma y además no tenemos una fecha concreta para hacer ese ejercicio”, dice.

Pese a las adversidades y haber visto cerca el final de un proceso duro, Belén confía en que al menos una de las 617 plazas en juego acabe en sus manos.