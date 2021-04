Agustín Vivas, 63 años y Almudena Gómez, 41 años. Ellos son dos de los rostros más jóvenes del Párkinson en Salamanca. Una enfermedad que la mayoría asocia a un colectivo más envejecido, como refleja la primera reacción de esta madrileña emigrada a la capital charra por amor: “¿Cómo puede ser que tenga Párkinson? Si es de personas mayores”, le dijo a su neuróloga. Y a partir de ese momento en el que un especialista pronuncia la palabra de esta enfermedad, es cuando toca asumir que la vida cambia “al 100%”, sobre todo de ritmo. “Es como un motor que va en dos fases y no en tres. Me notaba que no iba bien revolucionado”, relata este salmantino de adopción -llegó a Salamanca con 16 años-.

Agustín fue diagnosticado de Párkinson, la gran desconocida de las enfermedades neurodegenerativas, hace ya ocho años cuando la excesiva salivación y una mayor “parsimonia” en su ritmo de vida le hicieron sospechar. Almudena, se dio de bruces con su nueva vida dos años más tarde que éste. Ella tenía 35 y dos niños pequeños a los que estaba dedicada en cuerpo y alma. En su caso fue la lentitud en sus movimientos, y sobre todo la pérdida de movilidad en su lado izquierdo del cuerpo, la que le hizo sospechar que algo no estaba bien.