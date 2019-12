Los riesgos de pedir a Papá Noel un TFG: así sanciona la Universidad los trabajos ‘por encargo’

Trabajos fin de grado (TFG) por 249 euros y trabajos fin de máster (TFM) por 299 euros como oferta de Black Friday. Entre 7 euros y 14 euros por página, además de promociones a mitad de precio como la que se han lanzado recientemente. En internet está todo y, por lo que se ve, también trabajos a la carta incluso de doctorado. Todo tiene un precio, aunque lo que no se valora es la posibilidad de que pillen al alumno en la trampa y se gaste el dinero para nada.

Las páginas que ofrecen elaborar o “ayudar” a confeccionar los trabajos intentan aportar una pátina de legalidad al anunciar entregas parciales para que el alumno las vaya presentando al su tutor y parezca que las ha elaborado él, incluso envían los trabajos con garantía antiplagio al pasarlos por el famoso programa informático “turnitin”.

Todo esto se anuncia con aparente impunidad, porque no es delito comprar un trabajo, aunque sí es una estafa presentar un TFG o un TFM que no la haya elaborado el alumno y, además, no sea original ni inédito. Así de claro lo tiene la vicerrectora de Docencia de la Universidad de Salamanca, Izaskun Álvarez, escandalizada con el bombardeo de ofertas de páginas que venden su “ayuda” con un 100% de garantías, trabajos originales y una relación completamente “confidencial”.

“Los trabajos que se presentan en el Estudio son una asignatura más del grado que debe estar supervisado por un tutor durante todo el curso”, explica Álvarez. Se trata de una medida muy eficaz para evitar el plagio o la presentación de un trabajo que no ha elaborado el alumno directamente, ya que desde que el estudiante elige el tema en octubre hasta que lo presenta en junio ha trabajado codo con codo con su profesor para mejorar su TFG. “Si el tutor no sabe nada de ese documento, no se presenta y el alumno no saca la carrera. Somos muy celosos con esto”, insiste la vicerrectora.

Aunque el papel del tutor es fundamental, la Universidad de Salamanca aplica además un reglamento para garantizar que tanto el trabajo fin de grado, como el de máster y la tesis doctoral sean originales, inéditos y supervisados. “A día de hoy no nos consta que se haya detectado ningún trabajo de encargo. Si el tutor lo descubre, directamente no lo pasa”, insiste Álvarez. Defiende el sistema de control del Estudio como garantista y subraya que lo contrario sería hacer trampas y la “Universidad persigue las trampas”. Para completar las barreras antiplagio y antiestafa todos los trabajos pasan por la plataforma “turnitin” que destapa las frases que ya se han publicado en otros textos.

Por si a alguien se le pasa por la cabeza pedirle a los Reyes Magos o a Papá Noel un TFG o quiere aprovechar las ofertas que surgen estos días “para que el estudiante se dedique a lo importante”, es mejor tener en cuenta que en la Universidad no todo vale.