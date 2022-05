Los restaurantes de carretera, grandes beneficiados de la ‘Operación Paso del Estrecho’

El regreso de la Operación Paso del Estrecho supondrá un impulso de 9 millones de euros para la provincia de Salamanca. Esa es la estimación del impacto económico que se prevé por el paso de al menos 75.128 vehículos magrebíes, el último dato registrado en el año 2019, por el paso de vehículos en el retorno a sus lugares de origen desde los puntos donde estaban trabajando —Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania o Países Bajos—.

Uno de los sectores que se va a ver beneficiado por la llegada de miles de familias magrebíes son los restaurantes que se encuentran cerca de la A-66 en la provincia de Salamanca. Los hosteleros resaltan que han sido unos clientes a los que se ha echado “mucho de menos” durante los dos veranos de pandemia.

Frente a la idea preconcebida de que paran, cogen un refresco y continúan su camino, aquellos que no optan por pernoctar hacen un dispendio superior a la media. “Esperamos que vuelvan con ganas porque siempre se quedaban a comer y por sus costumbres siempre piden carta, en vez de menú con lo que suelen pagar más que los clientes habituales”, explica Inmaculada Martín, dueña de un negocio situado junto a la A-66 en el cruce de Arapiles.

La llegada masiva del paso de magrebíes por las vías salmantinas hacia el Estrecho también supondrá un impulso para aquellos locales especializados en comida árabe y que se encuentran a las puertas de la ciudad.

Said regenta un negocio en Castellanos de Moriscos donde paraban los autobuses en su largo camino hacia Algeciras. La suspensión de la primera Operación Estrecho fue la puntilla que no le permitió abrir en todo 2020. “Hasta el verano pasado no abrimos las puertas y estamos esperando tener un buen verano. Antes nos paraban autobuses enteros en la puerta que iban hacia Marruecos. Esperamos que siga así...”