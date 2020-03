“Los repartidores a domicilio estamos viendo cenas de amigos en Salamanca”

Los dos días previos a la declaración del estado de alarma se desarrollaron con una “extraña normalidad” pero a partir del sábado día 15, ya en pleno confinamiento, lo que tuvieron que vivir él y sus compañeros lo califica de dantesco. “Yo empiezo a trabajar a las 20:00 horas y sinceramente pensé que me iban a mandar para casa porque iba a haber pocos pedidos. Pues te aseguro que a las 10:00, obviamente no como otros sábados, pero ya había hecho muchos”, lamenta.

Después de que la Organización Mundial de la Salud elevara la pasada semana la situación de emergencia ocasionada por el coronavirus a pandemia y las autoridades recomendaran no salir de casa, Carlos -prefiere no revelar su identidad por miedo a represalias con su empresa- acudió a trabajar como un día normal. “Ahí ya nos hablaron de cómo íbamos a trabajar a partir de ese momento. Nos indicaron que todos los pedidos se harían online, al igual que los pagos, y que no podíamos tener contacto con los clientes. Las bolsas se dejan en la puerta”, cuenta.

No quiere perder su empleo pero lamenta estar expuesto al COVID-19 por “los caprichos de la gente”. No trabaja en el sector sanitario ni pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es empleado de una conocida cadena de comida a domicilio y asegura que lo que está viviendo estos días es indescriptible. “Estamos viendo cenas de amigos en las casas”, lamenta.

“Creo que no se está mirando por nuestra salud. Las hamburguesas no son alimentos de primera necesidad”

Al respecto, Carlos se pregunta si es necesario que ellos sigan satisfaciendo los caprichos de la sociedad en mitad de una crisis sanitaria como esta. “Entiendo que no todos pueden cerrar porque hay que garantizar el abastecimiento pero creo que no se está mirando por nuestra salud. Las hamburguesas, las pizzas, el sushi... no son alimentos de primera necesidad y yo creo que pueden esperar”, añade.

Es por ello que, ante la falta de ética de los grandes empresarios, pide “coherencia” a la población. “Por favor que no pidan si no es necesario, que todos tenemos antojos pero que somos nosotros los que nos estamos exponiendo al virus. Y sobre todo que, aunque sea de puertas para adentro, que no queden con los amigos o con la familia para verse en las casas”, apunta.

Sobre si trabajan con el material adecuado para evitar acabar contagiados, este profesional relata que, en su caso, su empresa ha proporcionado a los trabajadores guantes y mascarillas pero que conoce a otros repartidores que han tenido que comprárselos de su bolsillo. “Les dijeron que eran autónomos y que eran ellos los que tenían que adoptar las precauciones oportunas. Una auténtica vergüenza”, concluye Carlos.