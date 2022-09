Los recuerdos salmantinos de Ricky Merino, uno de los protagonistas de Ghost

De pequeño caminaba con su familia por el casco histórico salmantino ansioso por encontrar al astronauta en las fachadas. A día de hoy, Ricky Merino protagoniza el papel estrella y soñado del musical Ghost (Sam Wheat) y mantiene la ilusión de recibir un contacto especial del inframundo para ‘ser feliz’ en vida.

-Ricky, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando se dice Salamanca?

-¡Viajes con mi padre y mi madre! Mi padre era de León. Yo recuerdo ir a Salamanca, ir a la Universidad de Salamanca. No había una zona, pero ir por la Universidad de Salamanca y pasar por esas fachadas como escondidas. ¡Me acuerdo de buscar el astronauta cuando era pequeñito y ver dónde estaba! Tengo muy buenos recuerdos y me gusta mucho. Tiene un ambiente universitario muy guay y me parece una ciudad muy joven y muy vital.

-¿Cómo se está desarrollando la gira?

-¡Muy bien! Hemos parado en julio. Estuvimos de febrero a julio recorriendo tanto el norte y el sur, ósea todas las partes de España (y todavía nos queda muchas) está siendo liberador porque hemos pasado una temporada entera del musical en Madrid que ya es una suerte. Después de la pandemia tener el lujo de estar fijos en un teatro de la Gran Vía de Madrid y ahora poder llevarlo al resto de España y más después de que pasamos 2 años sin tener trabajo y sin saber lo que iría ocurrir... es un sueño.

-¿Qué virtudes personales le han beneficiado para desarrollar el papel de Sam?

-Soy una persona muy metódica ¡mucho, mucho, mucho! En eso soy muy parecido a este personaje, porque él también lo es. Al fin y al cabo, es la historia del héroe que tiene un propósito y un objetivo que lograr y es muy metódico hasta conseguirlo. Yo soy así en mi día a día. Ha sido así para encontrarme con el personaje y luego aplicarlo a la historia del musical. Soy muy obsesivo con todo lo que hago y creo que Sam también lo es. Entonces todo esto me ha venido bien, en mi trabajo de actor, para meterme de lleno y también para entender la psicología de este personaje.

-¿Qué le está dejando el papel de Sam?

-Del personaje tengo la suerte de vivir una vida que no es mía y que nunca iba a tener, ya que es muy diferente a mí. Sam tiene mi edad y no somos muy diferentes. Sam, es un treintañero que trabaja en Wall Street pero ¡que tenía una vida! Totalmente asentado y alejado de la vida que tenía la gente de los años 90. Yo estoy muy alejado de ese estilo de vida. Y me gusta: el trabajo de actor siempre, desde que era pequeño, me gustó porque me podía convertir en algo que yo no era. Y en este caso, Sam lleva una vida totalmente distinta a la mía: yo no tendría una novia, ni me moriría, ni trabajaría en Wall Street... es como una vida tan fantasiosa que me gusta vivirla. En ese momento pienso como Sam.

-Imaginemos que en vez de Sam fuese usted la persona que pudiese ponerse en contacto con el inframundo, ¿con quién te pondrías en contacto?

-¡Mi padre! Totalmente. Lo he pensado muchísimas veces. Mi padre falleció en 2011 y siempre he tenido como esa esperanza de pensar que hay vida más allá de la muerte y se lo decía a mi madre y mis hermanas: ‘si yo pudiese saber que está en algún lado (un breve respiro)... no diría ni me preguntaría nada’. Simplemente me gustaría de saber si está bien y saber que nos vamos a reencontrar. Si la gente ha visto la película, yo creo que es un poco lo que tiene de esencia la película por detrás. Cuando Molly y Sam se despiden es un poco liberador porque saben él sigue existiendo, entonces yo con tener un contacto de mi padre estaría feliz por el resto de mi vida.

-¿Y si fuese al revés? Si alguien se pone en contacto contigo desde el inframundo, ¿quién le gustaría que fuese?

-Sin contar a mi padre, Freddy Mercury. Me gustaría saber de él. No tengo recuerdo de él, pero lo que visto de su personaje me llama mucho la atención. Es una persona que hipnotiza. Me gustaría que existiese un Freddy a día de hoy.

-Usted que es guionista, ¿qué es lo primero que mira en un guión? ¿le pasó de querer cambiar algo en concreto?

-¡Hago trampa porque ya había visto la película! Lo que me fijé del guión del musical es que es muy fiel a la película. Nada me sorprendió como tal. Me fijé mucho la música que es la novedad, es el añadido que tiene en comparación con la película. Me fijé en la escritura en cómo y dónde estaban integradas (las canciones) al musical. Si tuviera que cambiar algo del show simplemente cambiaría ‘Unchained melody’ que es la canción principal de la película y aparece en dos momentitos. Me gustaría detenerme más en esta canción, ¡a lo mejor porque cómo soy cantante pop y me quedo con las ganas de cantar la canción original como tal! Es una de mis canciones favoritas.

-Ricky, hoy poniendo la vista atrás ¿ve con más luces o sombras el paso por Operación Triunfo?

-¡Luces! Y cada vez que pasa el tiempo más luces. No veo las sombras. De las cosas negativas que puedes llevar del programa no dependen de ti sino de los perjuicios que pueden tener la sociedad hacia afuera. A mi el programa me ayudó mucho y me abrió unas puertas que hasta el momento no se me habían abierto y costaba mucho que se abriesen. Al programa solo tengo palabras de agradecimiento y pienso que estoy aquí gracias a todo que he hecho en la vida y trabajado y no solamente por lo hecho en Operación Triunfo. Entonces veo luces todo el tiempo y muy pocas sombras. Las sombras que puedo ver están ahí muy escondidas y muy difusas.