Los reborns triunfan en Navidad: “La gente alucina porque parecen reales”

“Qué bebé más bonito tienes”. Esta es la expresión que más veces ha escuchado Rosa María Alonso Cuesta en todas y cada una de las ferias en las que ha tenido la oportunidad de exponer el trabajo que lleva haciendo 11 años y del que, a día de hoy, sigue disfrutando.

Los reborns o bebés hiperrealistas son auténticas obras de arte. De hecho, es tal la fama que han cogido desde que hace poco más de una década empezaran a popularizarse que, a días de Navidad, se van colando en algunas listas de deseos. A nivel mundial, hay un creciente movimiento en torno a estos muñecos, el cual se traduce en la organización de ferias internacionales o en encuentros de decenas de artistas que invierten su tiempo libre en un trabajo que requiere de mucha paciencia por la minuciosidad por la que se caracterizan estos muñecos.

“Mis comienzos fueron como cualquier otro pistoletazo de salida en una profesión. Empecé haciendo cursos, practicando mucho, cometiendo errores, borrando, volviendo a pintar... Fueron unos comienzos a base de perseverancia, de seguir y de querer, cada día, hacerlos mejor y más reales. Siempre he apostado por aprender cada día algo nuevo y, en esta labor, siempre salen nuevas técnicas y nuevas pinturas. Al final, crear reborns es un constante aprendizaje”, asegura la salmantina Rosa María Cuesta, que recuerda a la perfección cómo, en el momento en el que vio a una niña pequeña llevando a un bebé hiperrealista, nació su vocación por esta profesión.

“Los reborns llaman tanto la atención porque, al final, se asemejan a un bebé y un bebé siempre te produce ternura. Yo lo vivo tanto que, siempre que veo un modelo nuevo, ya estoy pensando en cómo puedo abordar su pintura. Si te gusta crear reborns, te acabas enganchando”, afirma con una voz jocosa Rosa María, que suele invertir unos 10 o 15 días en cada proceso de creación de uno de los muchos bebés hiperrealistas que fabrica al año, para los cuales hay que hacer un trabajo muy delicado teniendo en cuenta los muchos detalles que tienen.

“Yo suelo tardar 10 días en crear un reborn, pero digamos que el tiempo depende de, por ejemplo, si le pones pelo o no, ya que se va injertando. Es un trabajo muy delicado e incluso muchos bebés tienen que tener varias capas de pintura porque el vinilo, uno de los materiales con los que se hace, llega un poco más blanco de lo habitual”.

“La gente los confunde ya que tienen cada vena, cada cabello y cada gesto de un recién nacido. En muchas ferias en las que he podido exponerlos, ha habido alguna persona que se pensaba que tenía a un bebé entre mis brazos”, recuerda esta artista salmantina, que adentra a LA GACETA en la creación de una de estas piezas tan cotidazadas, ya que suelen rondar, dependiendo del material con el que esté hecho, entre los 300 y los 1.000 euros.

“El coste es muy amplio y depende de muchas cosas. Los de vinilo pueden oscilar en torno a los 300 euros y los de silicona pueden llegar a costar 1.000 euros. Esto depende, sin duda, de los detalles que tenga el bebé que vas a crear, ya que, en muchas ocasiones, por ejemplo, los ojos pueden ser de cristal”, asegura, mostrando la ilusión que siempre siente cuando le envía uno a alguna de sus clientas: “Los momentos que más me gustan cuando me meto de lleno en la creación de reborns son dos. El primero, cuando tengo el modelo en blanco, lo miro y me empiezo a imaginar cómo me gustaría que quedara. El segundo, cuando lo he terminado y lo visto para enviarlo, ya que es en ese momento cuando parece de verdad”.

“Siempre que las clientas reciben lo que he hecho, me gusta que me escriban o que se graben para ver cómo reaccionan. Al final, es una pequeña obra de arte que le ha costado un trabajo y un dinero a la persona que lo ha comprado. Que sepan apreciar el tiempo que inviertes en ello es una auténtica maravilla”, asegura orgullosa Rosa María Alonso.