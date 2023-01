Los propósitos de año nuevo llenan los gimnasios salmantinos

Así lo explica Sonia, una monitora de un gimnasio con más de 17 años de experiencia y que comenta que, “como todos los años enero esta siendo un mes en el que vemos mucha gente que viene con ganas de ‘quemar el roscón’ . Son personas que se apuntan con muchas ganas de ponerse en forma y de las que, afortunadamente, una parte importante se queda”. Al mismo tiempo, esta profesional apunta un importante cambio en la demanda. “Hace varios años las personas venían como propósito de año nuevo, empezaban, tal vez bajaban un par de kilos y ya se iban. Ahora no. Ahora la gente cada vez es más conscientes de la importancia de hacer ejercicio, no solo por el físico, sino también por la salud”.

Durante enero se espera que los gimnasios reciban hasta un 20% más de usuarios que en otros meses

El creciente interés por la salud después de la pandemia y un mayor nivel de información sobre los beneficios de la actividad física para el sistema inmunológico han llevado a muchas personas a ver el ejercicio no solo como una manera de ‘bajar los kilos de más’ o enfilarse en ‘la operación bikini’, sino como un estilo de vida.

Un hecho que Hernández explica tiene una fuerte relación con un cambio de percepción sobre la importancia del ejercicio. “La pandemia no es el único factor, porque es un cambio que viene notándose desde ya hace varios años, pero si que ha sido un punto importante. Desde la pandemia las personas valoran mucho más la salud y saben que estar en forma es una manera de prevenir enfermedades. Por supuesto, uno de los propósitos de año nuevo es ‘bajar los turrones’, pero luego de eso lo normal es que las personas se queden.

Una opinión a la que se suma Rafael, quien comenta que el creciente interés por la actividad física se ha notado en los últimos en el número de afiliados y sobre todo en la constancia de estos. “Las personas han empezado a priorizar la salud y la actividad física en sus vidas. Antes el gimnasio era lo primero a lo que las personas renunciaban cuando se encontraban en un aprieto económico o cambiaban sus rutinas y no tenían casi tiempo. Al contrario ahora, a mi me parece, que la gente prefiere quitarse otras cosas antes”.

Esta mayor atención a la actividad física no solo incluye a los más jóvenes, sino que se extiende a todas las personas y edades. Tanto así que, según explica Rafael, “uno de los grupos más estables que tenemos en el gimnasio son las familias”. Mientras, Sonia señala que “ahora no son solo los más jovencitos los que vienen a ponerse en forma, sino que vemos muchos mayores. Vienen buscando actividades un poco más calmadas, pero igual viene a trabajar y disfrutar de los beneficios que el ejercicio puede aportarles”.

Sumado este aumento del interés por la salud en la mayoría de la población, otro de los motivos que ha potenciado esta moda fitness es el contenido difundido por redes sociales y los famosos tutoriales de YouTube que acumularon un gran número de adeptos durante los meses de confinamiento. Sobre estos, el personal de los gimnasios ve tanto puntos malos como buenos. Sonia considera que en cierta forma fueron positivos porque sirvieron para acercar a personas que nunca habían entrenado a la actividad física. “Muchas personas le cogieron el gusto a hacer ejercicio durante esos meses encerrados y eso es algo bueno”, argumenta sin dejar de lado que estos ejercicios deben hacerse con responsabilidad y cuidado.

Rafael, por su parte, señala que él no demoniza la actividad física en casa porque “es mejor que no hacer nada”, pero advierte que tiene sus riesgos, ya que muchas personas intentan imitar ejercicios sin entender ni siquiera como debe hacerlo. “Cuando la gente empieza a ejercitarse a través de internet lo normal que siga a personas que tienen cuerpos ya muy trabajados. Ahí lo común es que puedan ocurrir dos cosas: una, que los ejercicios que la persona ve no los pueda hacer porque son muy avanzados, se frustre y abandone, o que los haga incluso cuando su cuerpo no este preparado, corriendo el riesgo de lesionarse. Yo por eso recomiendo el gimnasio y en tal caso la actividad en casa como un complemento porque, por ejemplo, un ejercicio de pilates si lo haces por internet puede que lo hagas doblando la columna que es peligroso. Tú eso no lo ves porque estás imitado a la persona en la pantalla y crees que lo estas haciendo bien, pero un monitor si lo ve y te va a corregir para evitar que te hagas daño. Esa es la diferencia”, puntualiza.