Los programas para mayores también vuelven a la presencialidad en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando el programa ocupacional de envejecimiento activo para favorecer el ejercicio físico y el entrenamiento cognitivo de las personas mayores, al mismo tiempo que se posibilita el encuentro y las relaciones sociales, de manera que puedan evitar su aislamiento y soledad.

Tras el desarrollo de actividades al aire libre durante el verano, adaptadas a la situación derivada de la pandemia de Covid-19, la Concejalía de Mayores recupera las actividades presenciales en los centros de mayores Juan de la Fuente y Tierra Charra, con las correspondientes medidas establecidas por las autoridades sanitarias y manteniéndose al aire libre aquellas cuyo desarrollo sea viable durante el otoño.

Desde el 13 de octubre hasta finales de diciembre, se desarrollarán actividades de ejercicio físico como gimnasia, yoga, taichí, psicomotricidad y marcha nórdica; y actividades ocupacionales para activar la mente, dinámicas para el bienestar, pintura y dibujo, arte manual, cuentacuentos, inglés, portugués, baile en línea, paseos culturales y fotografía.

Con respecto a las ediciones anteriores de actividades que se vienen desarrollando al aire libre, se han incorporado dos nuevas, arte manual y baile en línea, para dar respuesta a la demanda e intereses que las personas mayores han manifestado y que no se ofertaron debido a que no era posible llevarlas a cabo, bien por no contar con las condiciones necesarias para realizarse en el exterior o bien por las restricciones y pautas sanitarias existentes en esos momentos.

En la actualidad, la cobertura que ofrecen los centros municipales de mayores en cuanto a infraestructura y medios permite su desarrollo. Además, todas las actividades se llevarán a cabo en grupos con un número reducido de participantes para seguir manteniendo medidas que preserven la salud de los mayores, como es el uso de mascarilla, gel hidroalcohólico y mantener distanciamiento entre los asistentes y cuidado en el espacio transitable en los centros. Las actividades de ejercicio físico se dividirán en 25 grupos y las ocupaciones en 29 grupos.