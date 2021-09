Los problemas invisibles de la dislexia: un tabú para la sociedad que desemboca en sufrimiento

Esther Casado, madre de una niña con dislexia, aún recuerda con dolor la frase que le espetó un docente sobre su hija cuando tenía tan sólo cuatro años: “No sabemos qué va a ser de ella en un futuro”.

“Se me cayó el alma aquel día”, confiesa la madre, que tras mucho empeño, esfuerzo y lucha obtuvo, aunque tarde (en 1º de la ESO) un diagnóstico “liberador” para su hija, que padece dislexia, discalculia y disortografía, trastornos del aprendizaje en la lectura, matemáticas y escritura sin cura. “Te dicen que es despistada, que se evade, que es inmadurez y que los padres estamos obsesionados con que nuestros hijos tengan algo. Y ahí ya no sabes por dónde tirar”, admite Esther, que veía cómo su hija se negaba a leer en voz alta, se olvidaba a los minutos de lo estudiado, se expresaba “como un indio” al escribir o repetía faltas de ortografía.

Esta madre peleona decidió que tenía que apoyar de forma intensa a su hija con los estudios cada tarde, y hacerlo de forma divertida para elevar su autoestima. La constancia de Esther sirvió para que la menor subiera las notas y ahora muestra orgullosa en las fotografías de su teléfono la perfecta escritura de la niña y los éxitos en las tablas de cálculo.

Esther se niega a que la dislexia sea un tabú, como ocultan muchas familias. De hecho, su asistencia a las reuniones con otros padres y madres en la asociación Disfam Salamanca le ha servido para sobrellevar la lucha y para reivindicar en cada inicio de nuevo curso, con reuniones con tutores y profesores, que estos menores con dislexia tienen derecho, por ley, a adaptaciones en la enseñanza, deberes y exámenes.

“Hay muchos centros que siguen sin hacer adaptaciones. A mi hija le cambiaron algún examen, quitándole el dictado y supliéndolo con otro ejercicio, pero cuando algunos compañeros vieron que era una prueba diferente, le decían que era una retrasada mental. Hay que frenar también el bullying”, advierte Esther, que se queja de que si un alumno no lleva dos años de retraso curricular no le hacen las pruebas de la dislexia. “No son conscientes del infierno que pasan estos niños... Muchos caen en depresión porque ven que no pueden seguir el ritmo de los demás, se hunden y cuelgan los estudios. Es injusto”, denuncia esta madre, que pide a otras familias que insistan en reivindicar los derechos de sus hijos en el aula.