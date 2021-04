Los problemas inesperados de la covid: “La pandemia está afectando a nuestra calidad vocal”

En plena pandemia la mascarilla se ha convertido en un elemento de protección indispensable contra la covid. Pero su uso lleva a hablar más alto de lo habitual y las consecuencias no se han hecho esperar. Los logopedas alertan que la salud de las cuerdas vocales se está resintiendo y están apareciendo patologías como disfonía (cambios de timbre de voz) o afonía temporal (pérdida total de la voz). Este viernes 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz y Rosa Sánchez, profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca, foniatra y especialista en trastorno de voz, explica las causas, cómo es el proceso de recuperación y cómo cuidar la voz.

–¿Cómo afecta la covid a la voz y por qué?

–Principalmente alterando la calidad vocal. Son varias las causas. El virus tiene una gran repercusión pulmonar y uno de los síntomas más frecuentes es la disnea, la dificultad para respirar, que desencadena un cambio en el tipo de respiración costo-diafragmática, a un predominio de la respiración torácica superior e incluso clavicular. Ambas no son adecuadas para tener una técnica vocal aceptable. Se pierde la coordinación fono-respiratoria y las personas presentan mayor fatiga al hablar. También produce procesos irritativos e inflamatorios en las cuerdas vocales producidos por la tos y la sequedad que hace que se pierda flexibilidad.

–¿El simple uso de la mascarilla ya influye?

–Influye mucho porque respiramos peor, presentamos mayor sequedad de garganta, se nos entiende peor y eso hace que elevemos la intensidad de voz y realicemos un abuso vocal. Se pierde el brillo de la voz. No solamente influye la mascarilla, también el uso de los geles hidroalcohólicos que pueden llegar a producir irritación en las vías respiratorias superiores. Estamos viendo procesos irritativos en las cuerdas vocales que podrían estar producidos por inhalación debido al uso excesivo y continuado de hidrogeles.

–¿Ha habido un incremento de pacientes que sufren disfonía con la pandemia?

–Sí, ha habido aumento de pacientes, pero menos casos de los esperados. Se han diagnosticado casos de disfonías psicógenas, debidas a los problemas psicológicos y emocionales que produce el aislamiento familiar y social, la ansiedad, el miedo, etcétera. Es decir ese estrés por la pandemia incide directamente en la voz alterando el ciclo vocal por hipertensión a nivel de la musculatura intrínseca de la laringe. En la voz se refleja todo nuestro mundo interior. No dispongo todavía de datos sobre los trabajos que se están realizando pero cuando pase la crisis sanitaria creo que el incremento de pacientes será mucho más notable, pues ahora la población evita acudir al médico en la medida de lo posible.

–¿Qué supone para una persona de repente perder su voz o tener una disminución del volumen?

–Es frustrante para cualquier persona comprobar que la calidad de su voz ha cambiado. Los pacientes que más han consultado por alteración vocal han sido aquellos que más la usan debido a su profesión. Por ejemplo los docentes son unos de los colectivos que más problemas presentan, pues han visto cómo su voz se ha visto afectada por el uso de las mascarillas.

–¿Cómo es el proceso de recuperación?

–Es lento pero la mejoría es progresiva y la calidad de voz se puede recuperar. Es muy importante realizar un programa de intervención logopédica para que el proceso de recuperación sea más rápido.

–¿Cómo es la intervención del logopeda tras haber superado la enfermedad?

–La intervención logopédica se debe recibir en cuanto el paciente haya superado la enfermedad. Intervenimos a pacientes que han estado en UCI intubados y tienen diferentes dificultades derivadas de ella. La finalidad que tiene la intervención es enseñar al paciente la respiración costo-diafragmática, recuperar la coordinación fono-respiratoria, la colocación de la voz para ser capaz de obtener una voz más potente, trabajar la flexibilidad cordal, la resonancia, la articulación, melodía y entonación.

–¿Es largo este proceso? ¿Se llega a recuperarla del todo?

–Es un trabajo que lleva tiempo, depende del grado de afectación del paciente y de su implicación en el proceso de recuperación y aprendizaje.

–¿Damos a la voz la importancia que deberíamos? ¿Qué podemos hacer para cuidarla?

–Claramente no. Podemos recomendar una serie de medidas para cuidar la voz, más aún ahora en pandemia, como una correcta hidratación, respirar utilizando la respiración costo-diafragmática, no carraspear, reposo vocal, no fumar y cuidar la alimentación. Con la mascarilla hay que vocalizar mejor para no elevar excesivamente la intensidad. Una buena solución para los profesores sería utilizar micrófono.