Los problemas de los transportistas: "Lo primero es la salud y lo demás se irá arreglando con el tiempo"

Celedonio Herrero no sabe qué es eso de confinarse entre cuatro paredes porque él tampoco ha parado de trabajar en estas últimas semanas de pesadilla. "Yo no he podido parar en casa y cada día he seguido trabajando desde la seis de la mañana hasta las once de la noche que es cuando llego a mi casa".

Junto a sus hermanos tiene 16 camiones con los que reparte paja y forraje a muchas explotaciones de ganado donde sí se ha notado que ha bajado la actividad por la crisis sanitaria. "Antes llevábamos 15 viajes y ahora uno", aunque asegura que compensa esas pérdidas con la paja que vende a los árabes. "Vendemos entre 100 y 150 toneladas que llevamos a Tordesillas, donde la pican, la empaquetan y se la mandan a los países árabes".

Celedonio asegura que ha trabajado con toda la normalidad que le ha permitido la pandemia, aunque siempre respetando las medidas de seguridad, y que afortunadamente se está encontrando con pocos problemas, más allá del cierre de las áreas de servicio donde parar a tomar un café y descansar. "Alguna vez cuando cuando iba a llevar algún viaje me ha parado la Guardia Civil pero les explicas que estás trabajando y te dejan continuar", afirma.