Los periodistas que buscan respuestas en Salamanca a “la peor sequía en 500 años”

Suelos resecos y agrietados, cultivos que se echan a perder e ingresos que resultan ser insuficientes en explotaciones ganaderas ante la escasez de lluvias. La sequía que ha azotado y sigue azotando a Europa ha sido y parece que seguirá siendo la más dura de los últimos 500 años. Por eso, ‘La Tarde’, el programa referencia y revelación de la pasada temporada radiofónica, liderado por los periodistas Fernando de Haro y Pilar Cisneros, se desplaza hasta Burgos y Salamanca para recoger testimonios de distintos afectados, empatizar “sobre el terreno” con ellos y buscar posibles soluciones. LA GACETA habla con los conductores de un programa que combina información, humor, historias humanas y cercanía con el oyente a la perfección.

¿Cómo fueron sus inicios en el periodismo?

Fernando de Haro: —Llevo bastantes años en el mundo del periodismo, en el que he hecho un poco de todo. Lo que más me ha marcado de toda mi trayectoria es el haber podido hacer documentales, en los que he podido viajar a países como China o Pakistán.

Pilar Cisneros: —Yo empecé en la radio musical. Fue así como aprendí a manejarme con el medio y como pude combinar mis dos pasiones: la música y la radio. Por aquel entonces, no había terminado la carrera y mi paso por él fue una escuela fundamental para todo lo que ha venido después.

¿Qué es lo que más les ha marcado de su trayectoria?

F. H.: —Es muy difícil decirlo claramente porque hay muchas cosas, pero, sin duda, el hacer reportajes en la calle. Para mí, fue especialmente significativo el hecho de cubrir la guerra de Ucrania. Pude hablar con los afectados en la frontera, en las estaciones de trenes... Eso parecía la Segunda Guerra Mundial. Nunca me imaginé que fuese a vivir una situación así.

P. C.: —Sin duda, la llegada a este proyecto: el poder presentar, junto a Fernando de Haro, ‘La Tarde’. Siento que el programa crece cada vez más.

¿Qué significa para ustedes liderar un programa como ‘La Tarde’?

F. H.: —Estoy encantado por poder hacer un tipo de trabajo en el que cuentas lo que estás viendo. El periodismo es pisar terreno. La voz habla sobre lo que tu mirada está viendo.

P. C.: —Hacer ‘La Tarde’ es esforzarte cada día por hacer un programa con temas que de verdad preocupan a nuestros oyentes. En ‘La Tarde’, damos información de utilidad a los oyentes.

‘La Tarde’ fue el programa revelación de la pasada temporada. Combina información, humor, historias humanas y cercanía con el oyente. ¿Qué espacios han sido los elegidos para emitir desde Burgos y Salamanca este miércoles?

F. H.: —Yo me moveré por toda la provincia de Burgos. Pilar emitirá desde Salamanca. Desde ambas provincias, analizaremos el problema de la sequía en distintos ámbitos.

P. C.: —La emisión de este miércoles forma parte de una acción especial de todos los grandes programas y de los comunicadores de la casa para afrontar el problema de la sequía. Estamos ante la peor en Europa en los últimos 500 años y COPE está recorriendo España para buscar respuestas. En Salamanca, visitaré la presa de La Almendra y las orillas del río Tormes.

‘La Tarde’ consolida una forma de contar la actualidad que, en la última ola del EGM, enganchó a 448.000 seguidores. ¿Cuáles son las previsiones de cara a la tercera ola? ¿Qué esperan?

F. H.: —Nunca podemos averiguar qué puede pasar en una ola del EGM, pero sí podemos analizar la tendencia en un tiempo prolongado. Lo que sí tenemos claro es que el formato que utilizamos en ‘La Tarde’ se consolida. COPE siempre apuesta por los productos en los que cree y no necesita tomar decisiones a corto plazo.

P. C.: —Yo siempre espero lo mejor. Todo el equipo trabaja con la intención de mejorar cada semana, cada mes y en cada ola. Nuestra previsión es que sigamos subiendo, pero, en el caso de que no lo consigamos, nos quedaremos con la satisfacción de que estamos ofreciendo el mejor programa de radio que somos capaces de hacer y con que los oyentes lo disfrutan y lo eligen para informarse.

¿Cuáles son los puntos fuertes del programa?

F. H.: —El punto fuerte de ‘La Tarde’ es que acompaña e informa con inmediatez, tal y como lo hace la radio.

P. C.: —Esta visita a Salamanca es para escuchar más que para ver, puesto que estaremos todo el tiempo en el exterior, moviéndonos de un sitio para otro. Ojalá pronto podamos volver para hacerlo en un gran auditorio e invitar presencialmente a cuanta más gente mejor.

¿Cómo ven al medio en la actualidad? ¿Por qué momento pasa la radio?

F. H.: —La radio cada vez es más escuchada en formato de podcast. El audio sigue teniendo una potencia sorprendente y, pese a los avances, la radio es un medio que no ha dejado de acompañar.

P. C.: —La radio es el medio que mejor ha aguantado la crisis hasta ahora y yo lo sigo viendo con una fuerza increíble. Los nuevos formatos, más que amenazarle, lo que han hecho ha sido complementarle. Las nuevas formas de escucha a través de dispositivos móviles lo enriquecen y esto, a la vez, capta a un público más joven.

¿Qué significa para ustedes el emitir desde ciudades que tienen tanta cultura detrás?

F. H.: —Me hace mucha ilusión emitir desde Burgos porque, en mi infancia, fui mucho a la provincia, pero lo que más me ilusiona es que el oyente hace el viaje conmigo.

P. C.: —Yo estudié en Salamanca un año antes de irme a Madrid y, para una zamorana como yo, Salamanca siempre es una ciudad hermana a la que acudir. Una nunca se cansa de recorrer sus calles y de su buen ambiente a todas horas.