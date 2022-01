Los peligros que esconden algunas especias

Las especias están en las cocinas tan presentes como el aceite de oliva o la sal, aunque no solemos prestarles mucha atención al comprarlas. Algo que debería cambiar después de conocer el informe elaborado por la Comisión Europea, en el que se analizaron 1.885 muestras para comprobar la existencia de colorantes no autorizados y se hallaron en el 8,5% de las marcas de azafrán, en el 2,2% del pimentón y, en menor medida, en la cúrcuma con un 0,9%. En la pimienta, por su parte, no se detectaron adulteraciones. Estos colorantes no se deben consumir en ningún caso, aunque los expertos también reconocen que las cantidades utilizadas son muy pequeñas.

Pero, ¿cuáles son los que se han detectado y por qué están contraindicados? El estudio de la Comisión detectó presencia del Sudán I, un tinte rojo utilizado como colorante en aceites, ceras, petróleo y en los productos para sacar brillo en suelos y calzado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta sustancia pertenece al mismo grupo que los productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo, ya que suele utilizarse como pigmento por trabajadores de artes gráficas o de laboratorios microbiológicos, lo que lo convierte como un factor de riesgo para la salubridad de los alimentos.

Pero también se encontraron otros colorantes relacionados con la hiperactividad en niños. Son el E-110 que se fabrica a partir de hidrocarburos aromáticos del petróleo y que además puede provocar reacciones en personas con intolerancia a la Aspirina. En Noruega está prohibido. También se ha hallado E-102, E- 129, E-122, E-104 y E-120, presentes también en muchos caramelos e incluso en refrescos para darles color.

La investigación también analizó la pureza de las especias analizadas y se determinó que el 17% de las 1.885 seleccionadas estaban adulteradas. Las muestras más fraudulentas fueron las del orégano, ya que en el 48% de los casos había presencia de otros vegetales como el olivo, mejorana, mirto, menta, tomillo o salvia. La pimienta estaba adulterada en el 17% de los casos con arroz, trigo sarraceno y otros cereales, así como con semillas de mostaza, que puede provocar alergias. En el caso del comino el 14% presentaba otras especias y hierbas y en el del azafrán y la cúrcuma, en el 11%.