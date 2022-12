Los peligros de los vapeadores: “No es un producto inocuo”

El neumólogo del Hospital de Salamanca, Miguel Ángel Hernández Mezquita, advierte de que el vapeador no es un producto inocuo: “La mayor parte de ellos lleva nicotina, que produce adicción, por eso no se pueden vender a menores, pero además contienen excipientes que en muchos casos no conocemos bien y pueden producir patologías”. En concreto, pueden provocar neumonía lipoidea, una inflamación pulmonar por inhalación de sustancias tóxicas.

“No hemos tenido ningún caso en Salamanca, pero en la literatura ya hay procesos descritos por estos dispositivos”, añade Hernández Mezquita.

No los considera seguros, por eso cree que no deben venderse a menores “y menos en máquinas expendedoras al alcance de cualquiera”. Recuerda que la Sociedad Española de Neumología está en contra porque lejos de ser un buen método para dejar de fumar, mantiene el hábito tabáquico.

“La mayoría lleva nicotina y mantiene la adicción”, insiste, a la vez que recuerda que las mismas multinacionales fabrican los váper y los cigarrillos. Recrimina que la Ley Antitabaco fue eficaz y logró reducir el número de fumadores, “pero estos productos los van a volver a incrementar y no olvidemos quiénes los fabrican”.