Los pediatras salmantinos confían en que la evolución de los ensayos permita a los niños vacunarse

Los pediatras salmantinos muestran su confianza en que la evolución de los distintos ensayos de las farmacéuticas permitan a los menores de edad también vacunarse para evitar la pandemia. No obstante, advierten de las dificultades: “Los ensayos en niños siempre son muy complicados debido a las dudas que tienen los padres. Suelen hacerse en aquellos pequeños con patologías previas que podrían tener problemas con el coronavirus”, explica el vicepresidente de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, Javier Pellegrini.

En la actualidad, Pfizer y BioNTech tienen un ensayo con 2.200 voluntarios de 12 a 15 años, Moderna con la misma edad y Oxford con 300 de 6 a 17 años. No obstante, todavía no hay resultados para la vacunación, la única razón de que no se les haya incluido dentro de ningún protocolo de vacunación.

Pellegrini asegura que los menores de edad “también tendrán que vacunarse al igual que toda la población”, a pesar de que todavía queda mucho por investigar del COVID en menores. No obstante, asegura que es pronto para pronosticar una fecha o si será necesario incorporarlo en el calendario vacunal infantil. En Salamanca, el 5,9% de los casos totales se dio en menores de 0 a 9 años y el 10% de 10 a 19 años, la mayoría sin gravedad.