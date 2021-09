Los pediatras instan a no bajar la guardia con los niños ante la variante delta

El grupo de trabajo para la Reapertura de la Escolarización de la Asociación Española de Pediatría (AEP) insta a reforzar las medidas contra la covid en las escuelas debido a la alta incidencia del virus actual y a la presencia de la variante delta. Cuando el grupo elaboró las recomendaciones para el próximo curso el pasado 18 de mayo lo hizo previendo que los casos acumulados en 14 días por 100.000 habitantes estaría por debajo de los 150 de entonces y que buena parte de la población en edad escolar estaría vacunada. La variante delta, más contagiosa y más agresiva, ha cambiado las expectativas y la incidencia en el caso de Salamanca no solo no es menor, si no que duplica a la del mes de mayo.

“Ante la incertidumbre causada por la variante delta y su mayor transmisibilidad, es importante resaltar que debemos ser muy cautos y vigilantes porque desconocemos si las medidas que se aplicaron el año pasado (en las aulas) seguirán siendo igual de efectivas a la hora de contener la transmisión intraescolar en este nuevo contexto”, argumentan los pediatras. Animan a reforzar el mensaje de que cualquier persona, alumno o trabajador, no debe acudir a la escuela en caso de enfermedad hasta que no lo descarte una prueba de covid o haya completado el aislamiento en el caso de que hubiera infección.

Instan a que se mantenga una “vigilancia y monitorización estricta de las infecciones en las escuelas”, tal y como se realizó el año pasado. A ello hay que añadir el uso de mascarilla, ventilación, refuerzo de la limpieza, grupos burbuja y “la máxima” distancia interpersonal, medidas incluidas también este año en la estrategia de la Junta para los centros de Castilla y León. “Si las tendencias observadas son parecidas a las del año pasado, podrán progresivamente relajarse”, apuntan los especialistas.