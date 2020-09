Los pediatras no van a firmar certificados de ausencia al colegio ni de vuelta posterior a las clases a pesar de la presión que soportan desde hace unos días por parte de algunos padres. El temor a que sus hijos se contagien con la apertura de los colegios el próximo miércoles, porque no quieren que lleven tantas horas la mascarilla o porque temen que lleven el virus a casa al convivir con personas vulnerables les lleva a llamar a los centros de salud para solicitar la dispensa.

Pero las diferentes sociedades de especialidades de la Sociedad Española de Pediatría ya han advertido de que solo tendrán el certificado los niños que sufran patologías muy graves y en casos muy concretos. “Nos llaman para pedirnos el certificado porque el niño presenta fiebre, porque tiene tos o porque le han operado hace dos años, pero no se va a firmar ninguno”, insiste Javier Pellegrini, vicepresidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Recuerda que, salvo en las excepciones descritas, los responsables de la asistencia a clase de los pequeños son los padres, “que para eso firman una declaración responsable”.

“Si los progenitores aseguran que el niño no puede ir a clase porque tiene fiebre, hay que creerles y si alguien no se fía hay otros mecanismos, pero no un certificado médico”, insiste Pellegrini. Los pediatras señalan que si un niño tiene asma leve o moderada pueden certificar que sufre la enfermedad, pero no que la patología le impida acudir al centro escolar por la situación de pandemia.