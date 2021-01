Los patinetes eléctricos tienen prohibido circular por las aceras desde este sábado sin saber si podrán hacerlo por el carril bici

Los patinetes eléctricos pasan a tener desde este sábado la consideración de vehículo y por tanto tienen que cumplir con las normas de circulación como el resto de vehículos. Así lo establece la regulación efectuada por la Dirección General de Tráfico que entra este sábado en vigor.

De esta forma, los patinetes y todos aquellos vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que proporcionan una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/hora son considerados vehículos de movilidad personal. No podrán circular por las aceras ni por las zonas peatonales y tampoco lo podrán hacer por vías interurbanas, travesías, autopistas y autovías que transcurran dentro de poblado ni en túneles urbanos. Los patinetes eléctricos tendrán dos años de plazo para disponer de un certificado de circulación que acredite que cumplen con los requisitos técnicos que aprobará la DGT.

Hace justo un año, la DGT aprobó una instrucción provisional para unificar los criterios de los ayuntamientos donde se establecían las diferentes multas y se prohibía a los patinetes circular por las aceras. En base a eso, la Policía Local de Salamanca ha mantenido en el 2020 una labor pedagógica con los conductores de patinetes, advirtiéndoles de la norma y multando sólo a los reincidentes o a los que llevaban conducción temeraria (40 multas en un año).

Sin embargo, con la aplicación de la regulación definitiva, el concejal de Tráfico, Fernando Carabias, advierte de que desde hoy la Policía Local será “más estricta” ya que “se ha dejado margen suficiente” para conocer la norma.

La regulación de la DGT deja, sin embargo, numerosas incógnitas por resolver: no especifica que el casco o el chaleco sea obligatorio en el patinete, ni fija una edad mínima para conducir dicho vehículo. En este sentido, el Ayuntamiento pide más concreción a la DGT y no tomará decisiones sobre estos asuntos hasta que no haya un amparo legal nacional. Así, el concejal de Tráfico ya ha remitido un escrito a la DGT para que aclare si se puede permitir a los patinetes que circulen por el carril bici, ya que en teoría son vehículos y no pueden, pero las bicicletas también lo son, con una masa similar, y sí lo tienen permitido.