Los pasos solidarios a favor del Comedor de los Pobres

La salmantina María Teresa Hernández ha recaudado 1.500 euros con su reto “Yo pongo los pies, tú pones las huellas” para el Comedor de los Pobres realizando el Camino de Santiago. “Soy una persona enamorada del Camino y este año tenía en mente hacerlo desde Sevilla por toda la Vía de la Plata. Vi en el telediario la iniciativa que había realizado un peregrino en bicicleta para recaudar fondos para un comedor social de su pueblo y me pareció tan buena idea que yo también me lancé a hacerla. El espíritu peregrino ha funcionado”, explica María Teresa Hernández.

La peregrina ha conseguido el dinero gracias a una plataforma de crowdfunding social que permite implicarse con causas sociales a través de la creación de retos solidarios en internet. “El reto lo puso María Teresa y la cantidad inicial eran 900 euros, pensaba que no llegaría, pero en los diez primeros días ya había superado los 1.000 euros. Nosotros gracias a la plataforma íbamos viendo por qué lugar estaba, los estados y las fotos que iba subiendo o los mensajes de ánimo que le regalaba la gente, un sistema que ha funcionado muy bien”, indica Alicia Sánchez, la coordinadora del comedor.

La iniciativa se ha llevado a cabo bajo el lema “Yo pongo los pies, tú pones las huellas” con la idea de que todos las personas pueden dejar una huella en el mundo. “Este eslogan me pareció un buen llamamiento, y las huellas han simbolizado los euros colectados”, comenta.

María Teresa Hernández ha caminado un total de 1.007 kilómetros en 39 etapas. Inició el viaje el 13 de mayo desde Sevilla y llegó el 24 de junio a Santiago de Compostela, yendo por la ruta de Astorga. Su idea inicial era alcanzar los 1.000 euros en honor a los 1.000 kilómetros recorridos. Las donaciones se han podido realizar durante un periodo de tiempo de 50 días, cada uno lo que considera oportuno. “Solo tengo palabras de apoyo a todos los compañeros, familiares e incluso peregrinos que han colaborado mostrando todo su apoyo. Yo mandé el enlace del proyecto solidario vía WhatsApp y enseguida me respondieron que ya lo habían ingresado. La verdad es que la primera semana fue la más dura debido al calor y a la soledad, pero según me informaban de las cantidades de dinero, era muy emocionante”, manifiesta.

La voluntaria del comedor, Rocío Ledesma, agradece iniciativas como esta porque ayudan mucho en su labor social y en estos momentos de pandemia donde no para de llegar gente. Diariamente el comedor reparte comida a unas 300 personas. “Cuando empezó la pandemia hubo un boom de solidaridad y no parábamos de descargar camiones, pero ahora la gente no colabora como al principio y la necesidad sigue siendo la misma o más. Vamos tirando como podemos”, lamenta.

La salmantina está muy contenta con lo que ha conseguido y quiere que la gente que ha dejado “las huellas solidarias” sea consciente de la cantidad de personas a las que van a ayudar.