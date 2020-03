Los partes por enfermedad profesional se duplican en una década en Salamanca

La tramitación de partes de baja por enfermedades laborales han retomado la senda alcista que comenzó en 2014 para llegar a duplicar en una década su cifra en Salamanca. Así se desprende de la última información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones relativa a 2018. Durante este ejercicio en Salamanca se comunicaron oficialmente 96 partes de baja por enfermedad laboral, un 6% más en comparación con el año anterior.

Pero la diferencia es aún más importante si se compara con el año 2008. Una década atrás, en Salamanca se comunicaron oficialmente 37 partes de baja por enfermedades laborales a pesar de contabilizar en la Seguridad Social con 6.911 afiliados más que en la actualidad, atendiendo a la información ofrecida por el Ministerio. En este terreno también hay diferencias por género. Son ellos los que presentan más bajas por enfermedad laboral, 53 frente a las 43 de las mujeres. En cuanto a la naturaleza de los comunicados, la mayoría no requirieron baja, en concreto 56, frente a los 40 en los que el trabajador sí la obtuvo. De los 96 partes comunicados en 2018 se cerraron 36, presentados a partes iguales por parte de hombres y mujeres. Tuvieron una duración media de 84,22 días, 20 menos de promedio que durante el ejercicio anterior, pero una de las cifras más bajas de la serie histórica y lejos de los 123 días que se anotaron de promedio en el año 2008, cuando las comunicaciones de bajas eran la mitad pero la duración era también casi el doble.

En cuanto al comportamiento a nivel regional, cabe destacar que el incremento en la comunicación de partes de enfermedad laboral es más suave que en Salamanca. Si en el año 2008 fueron 974 los partes presentados en toda Castilla y León, diez años después fueron 1006, un 3,2% más. La provincia con más partes presentados fue Burgos, con 198 y un tejido industrial de los más importantes de la Región, seguida de León, con 196.

Achacan el aumento de las bajas a la temporalidad y la precarización de los empleos

a cada vez mayor precarización de los empleos y la temporalidad está detrás del incremento de partes de baja por enfermedad laboral a juicio de Antonia Guerrero, responsable de la gestora de UGT Salamanca. Sin entrar en detalles de en qué sectores afecta las bajas, Guerrero sostiene que “hay muchos contratos cortos en los que no se conceden las vacaciones ni los permisos que se deben dar”. Asegura que ese incremento de trabajo se traduce en bajas por enfermedad laboral, “pero en otras ocasiones también se evidencia en bajas por enfermedad común, como dolores de espalda”, matiza la responsable.

Por otro lado, advierte de que no se puede perder de vista el envejecimiento de la población salmantina, que también se traduce en un incremento de la edad media de los trabajadores. A este respecto, cabe recordar que las bajas laborales por enfermedades comunes subieron a 14 al mes de media por cada 1.000 trabajadores en Salamanca en 2018, cuando en 2013 la cifra fue de 10,48. A pesar del aumento de las bajas comunicadas, los números están lejos de los datos anteriores a la crisis, cuando se presentaban 20 bajas por enfermedad común por cada 1.000 trabajadores. Cabe recordar que se entiende por enfermedad profesional aquella que se contrae a consecuencia del trabajo, ya sea debido a la propia labor o a las sustancias a las que está expuesto el trabajador, mientras que la enfermedad común es la alteración de la salud que no tenga la condición de accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad profesional.