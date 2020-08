Los padres estarán obligados a tomar la temperatura antes de llevar a sus hijos a clase

Las familias de Castilla y León tendrán que firmar una declaración responsable que les comprometerá a asegurarse de que llevan a sus hijos al colegio sin síntomas de coronavirus como la fiebre. Eso sí, no obstante, cada colegio puede decidir incluir en su protocolo particular si, a mayores, toma la temperatura de los alumnos a la entrada. Algunos lo descartan por la dificultad que sumaría a los accesos y que podría provocar aglomeraciones y otros la mantienen y en caso de que ralentice la entrada la tomarán dentro.

Lo que no han aclarado las autoridades sanitarias es cuándo se considera fiebre y a partir de qué temperatura no hay que llevar al niño al colegio. Los pediatras recuerdan que a partir de 37 grados hasta 37,9 se considera febrícula y a partir de 38 grados fiebre. Este periódico ha transmitido la consulta a la Consejería de Educación, que le ha remitido a la de Sanidad, y ésta última no ha dado respuesta.

Aunque cada centro contará con profesores asignados para vigilar el cumplimiento de todas las medidas y llevar a cabo los protocolos COVID, desde la federación de familias Fedampa siguen reclamando, ahora más que nunca, la presencia de una enfermera en los colegios. También critican que no hay expertos sanitarios que revisen los protocolos de cada centro, sino que lo haga un inspector de educación. Del mismo modo, el sindicato Satse criticó que el plan de vuelta al cole no incluya priorizar la salud de los escolares a través de la implantación generalizada de la enfermera escolar.

En cuanto la realización de pruebas serológicas voluntarias a los docentes, Csif denuncia que se están dando citas para finales de septiembre y primeros de octubre, una vez empezado el curso, aunque el compromiso de la Junta ha sido agilizar los test. El sindicato considera insuficientes las 4.600 pruebas para los 28.000 profesores existentes en la Región.