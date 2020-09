La AMPA del Colegio Rufino Blanco se ha levantado en pie de guerra contra las instituciones a horas de la vuelta al cole por el considerable aumento de alumnos con respecto a otros centros de la capital, lo que hace que la ratio de escolares en el centro se dispare: "Se ha decidido condenar a 'grupos burbuja' de hasta 25 alumnos, con una edad donde el contacto es inevitable y la mascarilla no es de uso obligatorio, a aumentar el riesgo de contagio y multiplicar el número de personas en cuarentena", denuncian los padres al mismo tiempo que señalan que "no se permita utilizar espacios que desde el Ayuntamiento se han cedido" o que "no se haya considerado razonable retrasar o escalonar el comienzo del curso, y así preparar bien las medidas, espacios, protocolos, en lugar de dejar a los colegios la responsabilidad de ejecutar todo en apenas 3 días laborables".

En este sentido, la AMPA se habría puesto en contacto con Dirección Provincial de Educación mostrando nuestra gran preocupación e incertidumbre porque el Centro había recibido más de 60 solicitudes de nuevo ingreso en primero de Infantil, frente a centros cercanos con menos de 30 solicitudes, y porque se había ampliado el número de alumnos en otros cursos.