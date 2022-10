Los pacientes de fibromialgia en Salamanca se quedan sin consulta en Primaria

Decenas de pacientes con fibromialgia que realizaban el seguimiento de su enfermedad en una pionera consulta en el centro de salud de San Juan recibieron días atrás la noticia de que esta ‘unidad’ echaba el cierre. El motivo de esta clausura son los diferentes puntos de vista entre el facultativo que ideó la consulta de fibromialgia, Antonio del Arco, y la Consejería de Sanidad.

Entre las pacientes la noticia ha caído como un jarro de agua fría, puesto que se trataba de un modelo de consulta -en Atención Primaria- que no existe en otras provincias de Castilla y León. “Esta consulta de fibromialgia se pasaba los martes por la tarde. Somos muchas afectadas y según nos explican nos acercábamos a las 400, por lo que el médico había solicitado a la Consejería de Sanidad poder aumentar el número de días de consulta porque solo con unas horas a la semana ya era claramente insuficiente. El médico nos ha explicado que la respuesta que le han dado de Valladolid es que, no solo no le amplían las horas, sino que le cierran la consulta existente”, explica una de las pacientes que ha trasladado su caso a este diario.

Desde la Consejería de Sanidad afirman que la realidad de la situación es muy diferente. Sacyl recuerda que el doctor Del Arco es un médico de familia que, voluntariamente solicitó a la Gerencia de Atención Primaria poder atender a estas pacientes un día por la tarde. Creó una consulta específica y en vista del buen resultado propuso oficializar la Unidad de Fibromialgia de Atención Primaria y dedicarse en exclusiva a ella. Desde Sacyl le han respondido que, dada la carestía de médicos, no se pueden permitir prescindir del trabajo que realiza en San Juan durante el turno de mañana. “Se podría haber mantenido como hasta ahora, pero él quería seguir en exclusividad solo con los casos de fibromialgia, así que finalmente ha optado por no continuar con esa consulta”, apuntan desde la Consejería de Sanidad.

Las pacientes comprenden la postura del doctor Del Arco “porque era ya tanta gente que, para hacerlo regular y con mucha demora en las citas, ha preferido que cada una vaya a su médico de familia”, pero confían en que se pueda alcanzar un punto de entendimiento.