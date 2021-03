Los nuevos hábitos que provoca la covid: del tardeo de los jóvenes al síndrome de la caverna

Ya nada volverá a ser como antes”, rezaba una mítica canción de El Canto del Loco. Bien se podría aplicar a la situación que se está viviendo ahora, porque aunque se han recuperado parte de aquellas rutinas que existían antes de ese 14 de marzo de 2020, la covid dejará cicatrices de por vida en las personas. El cambio en los hábitos diarios es una de ellas. “Siempre que hay un cambio en los hábitos, totalmente no se vuelve atrás. Siempre algo queda. Los cambios de hábitos siempre introducen modificaciones en la rutina”, constata la profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca, Emilia Riesco.

Un año después, las mascarillas se han convertido en el complemento de moda en las calles charras. Los geles hidroalcohólicos dan la bienvenida a la entrada de cualquier establecimiento. Se han generalizado las videollamadas con los abuelos, que han aprendido a defenderse a marchas forzadas el móvil o la nueva moda del tardeo entre los adolescentes: “A nivel de relaciones sociales, antes era muy improbable ver a un joven de 20 años tomándose un café a las 16:00 horas”, asegura la psicóloga María Luz Cañadas. “Pasará un tiempo hasta que volvamos a comportarnos de un modo similar. Es probable que no compartamos tanto, que no nos saludemos con un beso al conocer a alguien o que no seamos tan cercanos”, subraya Riesco.

La forma de disfrutar de los hábitos de ocio también se han visto alterados a raíz de la llegada de la pandemia. “Las salidas al campo antes no eran tan frecuentes y ahora esto está cambiando”, destaca Cañadas. “Hemos vuelto la vista hacia la naturaleza”, añade Riesco.

La socióloga destaca tres cambios sociales importantes. Por un lado, la variación en los hábitos de consumo de cultura y ocio desde nuestra casa, lo que ha hecho posible que esta esté al alcance del ámbito rural al mismo nivel que de aquellos que viven en las ciudades: “Se están borrando las barreras en este aspecto”, señala Riesco. En segundo lugar, la irrupción de lo que en sociología se conoce como el síndrome de la caverna, es decir, “la sensación de sentirnos protegidos solo en casa por el miedo al contagio” y en tercer lugar, la Covid “ha precipitado y democratizado la digitalización”, en palabras de la socióloga.

“El teletrabajo ha llegado para quedarse”, destaca Riesco, que tras aplicar la perspectiva sociológica a una realidad completamente nueva para ellos, considera que ello puede suponer una de las tendencias que hagan posible una vuelta hacia los pueblos.

Estos cambios en los diferentes ámbitos de la rutina son “una respuesta cívica a una situación de peligro”, considera la profesora de la Universidad.