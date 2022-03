Los niños de la Guerra Civil reviven sus miedos con la invasión de Ucrania

Soledad Múñez dibuja la guerra mediante sus palabras y expresa el horror que sintió cuando dos de sus hermanos mayores tuvieron que abandonar a la familia y dejar el colegio para ir a combatir al servicio militar. “Nos dejaron desprotegidas porque mi madre era viuda y necesitaba esa ayuda de mis hermanos, recuerdo que llorábamos mucho”, lamenta.

“Cuando oíamos los aviones o sonidos fuertes, mi madre nos llevaba al campo para que no corriésemos peligro y no nos cayese nada en la cabeza”, cuenta. Aunque cuando no les daba tiempo a salir, se escondían en la despensa “porque era la pared más fuerte que había en la casa”. Cuando Soledad escucha los sonidos de la invasión ucraniana siente “espanto” como le ocurría en su niñez con el ruido de las sirenas.

Rememora que comía muchas sopas de ajo y recuerda con añoranza las meriendas con pan y chocolate o pan untado en miel. “Había cartillas de racionamiento y las cantidades de alimentos eran limitadas, por eso mi madre iba a un panadero que conocía y que a veces no le pedía los cupones”, declara. En su casa no tenían medios de comunicación y eso les creaba aún más incertidumbre.

Ahora está actualizada de lo que ocurre a cada momento y ve las últimas horas “a través del teléfono móvil y de la tablet”. La situación de Ucrania le suscita terror, sobre todo cuando ve a los más pequeños. “Toda mi vida llevo rezando por la paz de mundo y ahora con más motivo porque se me parte el alma al ver a esas mujeres que se van con sus hijos y dejan a los maridos sin saber lo que les puede pasar”, manifiesta.