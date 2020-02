La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha puesto a Salamanca como ejemplo de “niños con suerte” por ser una de las pocas provincias de España en la que “todas las plazas de Pediatría están cubiertas” y ningún menor necesita ser tratado por un médico de familia para adultos, según destacó la presidenta de la asociación, Concepción Sánchez.

Parece obvio, pero la realidad española es que alarmante: el 25% de los niños españoles tienen que ser tratados por un médico de familia, porque no hay pediatras en su zona. Pero puede ser peor: ni pediatra, ni médico de familia. “Hay casi 100.000 niños y adolescentes sin un facultativo que les atienda”. No tan lejos. De las 94 plazas sin cubrir que hay en todo el país, 12 están en Castilla y León, pero no en Salamanca.

El vicepresidente de la Sociedad Española de Pediatría de Primaria (SEPAP) es el salmantino Javier Pellegrini, quien confirma que “efectivamente, Salamanca es una de las pocas provincias de España en la que todos los niños tienen un pediatra de verdad asignado”.

Pellegrini lo achaca a que “Salamanca es un gran fabricante de pediatras. El Hospital de Castilla y León que tiene más residentes. Es una ciudad golosa y no es extraño que se quieran quedar aquí”.

Otro indicador positivo para Salamanca es que el cupo medio de cada pediatra está dentro de los límites que se consideran óptimos. Los pediatras calculan que el máximo de niños que deberían estar bajo su cuidado para garantizar una atención óptima es de 1.000 pacientes. La media de la Pediatría salmantina está considerablemente por debajo de esa cifra: 872 pacientes por cada pediatra, según los datos de enero de 2020 que maneja la Gerencia.