Los médicos salmantinos, en huelga: rechazan ejercer sin MIR

El sindicato mayoritario de los médicos salmantinos (Cesm) se concentró a las puertas del Hospital Clínico para anunciar la participación en la huelga nacional del 27 de octubre en oposición al Real Decreto aprobado por el Gobierno que permitirá ejercer a médicos sin la especialidad MIR. “La administración tiene que poner los medios y el personal para combatir este problema, pero desde luego esta norma no es la solución de nuestros problemas”, explicó Ángel Bajo, presidente de Cesm Salamanca que confesó que están “agotados tanto física como psicológicamente”. “No hay colapso pero no podemos esperar a tener 2.000 pacientes”.

Frente a los atajos, los médicos pidieron un plan de refuerzo de la sanidad que, a su juicio, debería haber arrancado durante el verano para haberse preparado para la segunda ola. “Tenemos especialistas que ya han terminado el MIR en mayo y se están yendo”, reconoció el responsable del sindicato que criticó la “imposición” del Gobierno central y que la Junta de Castilla y León no se haya posicionado sobre cómo va a desarrollar el Real Decreto en la Comunidad. “Si no fuera una situación tan importante, no hubiéramos convocado de forma tan abrupta una huelga”, incidió Bajo que ya vaticinó que los servicios mínimos serán muy importantes para la jornada de paro convocada a nivel estatal. “No estamos reclamando ganar más dinero, sino mejorar las condiciones ”, subrayó.

Como ejemplo, 34 de los 68 MIR que acabaron la residencia se han dado de baja del Colegio de Médicos de Salamanca, una prueba de que han emigrado hacia otros puntos. Otra de las carencias se está viendo en las jubilaciones masivas que se están produciendo, la mayoría en Primaria. De los 35 médicos que han optado por retirarse, 24 estaban destinados a centros de salud. El colectivo sanitario se lamenta de que con que se hubieran mantenido la mitad de los residentes formados en la última década, actualmente no habría la falta actual de médicos. En el Servicio Público de Empleo figuran 16 médicos en el paro en Salamanca, situación que según el Colegio puede corresponderse a personas sin la especialidad o sin los títulos homologados.