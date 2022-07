Los médicos salmantinos, a favor de recuperar la mascarilla en interiores

La comunidad médica se está posicionando a favor de que el Ministerio de Sanidad imponga -no lo deje solo como recomendación- la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios cerrados , así como en zonas al aire libre donde no sea posible guardar la distancia de seguridad.

La incidencia se dispara por la alta contagiosidad de las nuevas variantes, pero la vacuna evita una escabechina

¿Más vacuna y más casos? “La primera de todas es que ya no tenemos ni una sola medida de precaución. Nadie usa mascarilla prácticamente en ningún momento. La segunda es que cada variante nueva que se detecta es mucho más contagiosa que la anterior, y las dos que predominan ahora son tremendamente contagiosas”, explica el jefe de Microbiología del Hospital de Salamanca, Juan Luis Muñoz Bellido. El catedrático informa de que “hay un predominio total de las variantes B.A4 y B.A5. Desde hace mucho tiempo no aparece nada diferente a esto”. Respecto a la variante detectada en India -que podría ser hasta un 16% más contagiosa de las que ya era ultracontagiosas- confirma que no hay rastro de ellas en Salamanca, pero tampoco dudan de que terminarán llegando.

El virólogo Estanislao Nistal aporta otro enfoque para explicar que, pese al aumento de los contagios, no se dispare la letalidad. “Puedes tener distintos grados de inmunidad que determinan que el virus entre en tu cuerpo o no entre; o que si entra se replique muy poco y no produzca enfermedad. O que en el caso de que te infectes, tengas algún síntoma, pero nada grave. El mayor nivel de inmunidad es el que te permite tener muchos anticuerpos que evitan que el virus llegue a entrar en tu cuerpo y, por lo tanto, no te infectas”.

Ese alto nivel de inmunidad es el que se alcanza a partir de cierto tiempo tras ser vacunado y es, precisamente, el que los especialistas dudan de que se pueda repetir si se sigue empleando la misma vacuna que hasta ahora: la que se diseñó a partir de la variante de Wuhan, independientemente de que la marca sea Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZéneca.