Los médicos piden dejar de firmar justificantes de ausencias a colegios y trabajos

Los médicos de familia están cansados de perder tiempo firmando justificantes de por qué el niño no ha ido clase, o para los no tan niños que tampoco tenían cuerpo para ir a la oficina, pero sí para acudir a la consulta por un papel.

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC) ha publicado este miércoles un documento con 60 propuestas urgentes para reducir la presión asistencial a corto plazo.

Uno de los apartados más llamativos de este texto es el que se propone “eliminar la carga impropia” de los médicos: desburocratizar las consultas. Y proponen implementar la “declaración responsable de los pacientes para ausencias laborales por procesos leves”. Es decir, que un paciente con una migraña o un resfriado tenga la capacidad de enviar a su empresa una declaración responsable de que está enfermo, sin necesidad de la firma de un médico que lo atestigüe.

Este es un punto que genera polémica y dudas: ¿Se puede confiar en la responsabilidad del paciente y trabajador?

El doctor Alfonso Romero, vocal de docencia de SemFYC, explica que “en la mayor parte de países europeos, si alguien no puede ir a trabajar lo dice y no hay problema, pero aquí, por muy malo que esté, tiene que ir al médico a por un papelito. Si tiene una diarrea debe ir a que el médico le dé la bendición en un acto que no tiene ningún valor sanitario y así para todo: para la Universidad, para el paro... Es una locura que diariamente supone un montón de consultas sin valor”. Sobre la posibilidad de que haya personas que inventen enfermedades, Romero cree que “puede haber gente que mienta a su empresa, como le puede mentir al médico, pero quienes no deben pagarlo son los médicos con más saturación y el resto de pacientes”.

Otras de las tareas que actualmente ejecutan los médicos y que consideran importante dejar de hacer son la firma de justificantes escolares, los justificantes de ausencia laboral a posteriori –“El médico no justifica el pasado”, inciden-, o los certificados médicos de aptitud requeridos para obtener permisos de uso de armas, carné de conducir, reconocimientos para prácticas o pruebas selectivas de policía, bomberos, etc.

Un segundo gran apartado del plan de choque propuesto por los médicos de SemFYC incluye medidas para reducir la carga propia y aquí se proponen cuatro ideas: automatizar la solicitud de pruebas de controles periódicos y cribados, renovación de prescripciones crónicas mediante alertas, comunicación de resultados de pruebas sin incidencias a través de mensajes o por personal administrativo y, por último, asegurar la citación proactiva de los pacientes crónicos o con necesidad de seguimiento.