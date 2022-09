Los médicos lamentan el olvido del Sacyl de ‘premiar’ las zonas rurales

Los sindicatos médicos y sociedades médicas afean a la Consejería de Sanidad que hace seis años que se viene hablando y negociando para incentivar las plazas de difícil cobertura, pero la realidad es que “no se ha hecho nada y cada vez hay más plazas sin ocupar”.

“El argumento que se aporta para no hacer nada es que con la incentivación de un determinado puesto no se resuelve el problema, pero como no se resuelve es, desde luego, no haciendo nada”, critican desde el sindicato CESM.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos recuerda que “esta fórmula se empezó a hablar con Antonio María Sáez Aguado” y se llegó a diseñar un documento con los criterios para incentivar las plazas “en función de la distancia con el hospital de referencia, dispersión geográfica, puertos de montaña en el trayecto, etc” que incluso se llevó a mesa sectorial y contaba con la aprobación de los participantes. “De eso hace ya más de cinco años y seguimos exactamente igual”, afirma el presidente del sindicato Tomás Toranzo, que apunta: “La actual Consejería también habló de ofrecer incentivos y ya llevan un año, pero tampoco ha hecho nada”.

Los últimos responsables de la cartera de Sanidad sí han puesto en interés en dibujar un mapa de la Atención Primaria de Castilla y León para localizar cuáles son las plazas de difícil cobertura de cada provincia, pero no hay unanimidad sobre si pagar más a unos determinados profesionales es la vía correcta, por lo que nunca se da el último paso.

“También se ha hablado de ofrecer incentivos fiscales en forma de una menor retención en la nómina para aquellos profesionales que trabajen en zonas complicadas como las transfronterizas con Portugal, pero de momento también se ha quedado en palabras”, insisten desde CESM.

Ahora los médicos han virado su estrategia y tratan de negociar directamente con el Ministerio de Sanidad. “El día 21 hemos empezado a hablar con Sanidad sobre la modificación del estatuto marco y fijar un criterio común para abordar el problema de las plazas de difícil cobertura, porque eso no es un problema de Salamanca o de Castilla y León, sino que está sucediendo en todo el país”, apunta Toranzo.

El Ministerio podría negociar retribuciones específicas dentro de la norma básica, que obligarían a las respectivas comunidades autónomas a desarrollarlas e implantarlas.

“A medida que más médicos se jubilan quedan más plazas sin cubrir. Antes eran unas pocas, ahora son muchas y quedan vacantes donde ya se preveía. ¿Qué es difícil cobertura? La que reiteradamente no se ocupa o las primeras que siempre quedan vacantes”, concluyen.