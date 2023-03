Los mayores salmantinos no quieren saber nada de las consultas médicas telefónicas

Once de la mañana a la puerta del centro de salud Sisinio de Castro (Garrido Norte). Pedro, un excelador del Virgen de la Vega sale de consulta “muy satisfecho” con la atención recibida. “Yo prefiero venir en persona, porque así puedo hablar más tiempo con el médico”, reconoce. Apenas ha tenido que esperar cinco minutos en la sala y se muestra tajante con la consulta telefónica. “Ya me tocó hacerla cuando no teníamos más remedio y la verdad es que no me entero bien de las cosas. La gente mayor que conozco se pone nerviosa al teléfono, no oyen bien... Ahora que nos dejan, elegimos venir”, concluye.

Guadalupe llega para acompañar a su marido y ni se lo piensa cuando le dan a elegir. “Claramente no me gusta lo del teléfono. Lo hemos hecho antes porque no había opción, pero no me gusta”. De hecho, ni siquiera utiliza el teléfono para pedir cita: “Yo soy de las que viene aquí hasta para pedir cita, porque cuando lo intentaba por teléfono me decían eso de ‘manténgase a la espera’ y después de un buen rato te cuelgan”. Guadalupe tiene claro que tiene muchas más ventajas la consulta presencial y no se plantea recurrir a la llamada telefónica prácticamente en ningún supuesto.

Samantha es una paciente joven. Entiende que hay determinadas gestiones que pueden resolverse por teléfono, pero también se declara partidaria de la atención presencial. “Conmigo el médico ha estado hoy una hora. Eso no se puede hacer por teléfono”.

Samantha cree que “un dolor no se puede ver por teléfono” y defiende una máxima: “Si estás mal de salud, si realmente te sientes mal, debes venir en persona a la consulta porque es la forma en la que te pueden ver y, además, te pueden encontrar otra cosa. Yo solo veo ventajas a la consulta presencial”, decide.

También en las consultas de Pediatría existe la opción de solicitar una consulta telefónica que, como principal ventaja, permite resolver algunas cuestiones sin necesidad de sacar al niño del colegio.

Lidia es una madre joven que ayer visitó el centro de salud junto a su familia. Cuestionada sobre las ventajas de hablar con el médico por teléfono entiende que “si fuera para uno mismo, y necesitas recetas o algo así, puede valerte porque así no tienes que salir del trabajo, pero siendo para tus hijos me parece que siempre es mucho mejor venir”.

Entre una larga lista de pacientes, una sola excepción, Manuel: un treintañero que afirma que “hacía mucho tiempo” que no pisaba un centro de salud. “No me suelo poner malo, pero las últimas veces lo he resuelto por teléfono, pero esta vez... Tengo un dolor fastidiado y he preferido venir”.