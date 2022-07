Los ‘mandamientos’ del Hospital para evitar que los pacientes pierdan el sentido del tiempo y del lugar

Perder el sentido del tiempo y el lugar cuando se está hospitalizado no es tan descabellado. Hay que ponerse en la situación para entenderlo: un paciente, por lo general, de edad muy avanzada, que no oye bien -porque no tiene su audífono- o no ve bien -porque le han retirado sus gafas-, o que no se mueve de la cama durante días. Que no sabe si es de día o es de tarde porque no hay ninguna referencia horaria en la habitación. Que ve pasar el tiempo en silencio porque sus acompañantes no se molestan en estimularle o porque el precio de la televisión en el Hospital es disparatado.

Estos son los factores que el Hospital de Salamanca se ha propuesto corregir en los pacientes con más riesgo de desarrollar este problema.

“Lo primero que hacemos son unas escalas de dependencia y deterioro cognitivo para saber en qué pacientes tenemos que centrarnos. Una vez que los detectamos tratamos de evitar las sujeciones, los fármacos que puedan favorecer los delirios y procuramos retirar sondas y catéteres lo antes posible”, explica la doctora Sandra Inés Revuelta. Otro de los factores clave en este programa es la higiene del sueño.

“Es fundamental respetar las horas de sueño, como mínimo, de 12:00 a 6:30 de la mañana. Procurar que no haya ruidos en los pasillos, no mover carros y, en la medida de lo posible, no entrar para dar medicación oral o intravenosa en esas horas”, añade Miryam González, jefa de Enfermería de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares.

El siguiente punto a vigilar es el de “corregir deficiencias sensoriales”. Es decir, si el paciente usa gafas o audífonos en su casa, “tiene mucha importancia facilitarle que los siga teniendo”. De hecho, los problemas auditivos están identificados como uno de los mayores factores de riesgo para sufrir delirios durante un ingreso.

La estimulación cognitiva será otro de los pilares en las líneas de actuación. Las habitaciones del Hospital no tienen relojes y este tipo de pacientes no suelen estar familiarizados con los teléfonos móviles. “Nos proponemos que tengan un reloj en la habitación y también unas pizarras para estimularles”, apunta Rut Prieto, enfermera del área de Reanimación.