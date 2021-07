Los jóvenes salmantinos apuran la última noche con el ocio nocturno abierto

Los jóvenes salmantinos apuraron en la madrugada de este viernes la última noche con el ocio nocturno abierto. Los más de mil contagios registrados durante la última semana han obligado a las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León a tomar nuevas medidas restrictivas, que entrarán en vigor a partir de las 00:00 de este sábado y a organizar un cribado masivo para este domingo en el pabellón Miguel Unamuno.

La noche fue tranquila para la Policía local que apenas puso una multa por no cumplir con las normas anticovid, por fumar sin guardar las distancias de seguridad.

Y es que la bautizada como ‘ola joven’ de la pandemia del coronavirus sigue moviéndose en niveles muy altos en Salamanca. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León notificó el jueves 196 nuevos nuevos casos. En la última semana han sido más de mil. Una cifra alarmante que seguirá aumentando peligrosamente la incidencia tanto de la capital como de la provincia.

Así, las pistas de baile y las barras de los locales de ocio nocturno de Castilla y León tendrán que volver a cerrar. Menos de un mes después de la reapertura de sus interiores, las discotecas, pubs y bares de copas sufrirán de nuevo medidas restrictivas a consecuencia del meteórico aumento de los contagios de coronavirus entre la población joven. Así lo ha decidido este jueves el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, aseguró que las discotecas y salas de fiesta no podrán superar desde este viernes 1/3 de aforo. Concretamente en pubs, karaokes, bares especiales y otros no se podrá superar el 75% del aforo en mesas en las salas de hasta 40 clientes y del 50% en las salas de más de 40 clientes. No se permitirá el uso de las pistas de baile y, centro del local, no se podrá efectuar consumo en barra o de pie. Solo será posible hacerlo sentado en una mesa mientras no superen las diez personas en cada una de ellas. Además se establece como horario de cierre de estos establecimientos las 2 de la madrugada, aunque no será posible que se admitan nuevos clientes más allá de la 1:00 horas. Las restricciones también se aplicarán en las peñas, que deberán cerrar sus puertas.

Las medidas durarán 15 días al menos y no afectarán al resto de la hostelería

Además, ante esta situación, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca organiza este domingo 11 de julio un cribado masivo con test de antígenos para todos los jóvenes de entre 14 y 29 años de la provincia. Una medida adoptada para tratar de controlar la incidencia acumulada.

Las pruebas serán en horario de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h., en el polideportivo ‘Miguel de Unamuno’, en la avenida Dr. Gregorio Marañón. Cada uno de los asistentes deberá llevar su DNI, así como su tarjeta sanitaria.

Las personas que deben acudir a este cribado masivo han de ser jóvenes de 14 a 29 años, usuarios del SACYL y de cualquier otro tipo de Servicios Sanitarios, aunque no tengan síntomas compatibles con la Covid-19. Sin embargo, no pueden acudir los pacientes en aislamiento por coronavirus y las personas que se encuentran en cuarentena por contacto estrecho de un caso confirmado.

Los horarios para el cribado del domingo 11 de julio son:

- 10.00 a 11.00 horas: personas cuya inicial del primer apellido esté entre la A y la C.

- 11.00 a 12.00 horas: personas cuya inicial del primer apellido esté entre la D y la F.

- 12.00 a 13.00 horas: personas cuya inicial del primer apellido sea la G.

- 13.00 a 14.00 horas: personas cuya inicial del primer apellido esté entre la H y la K.

- 16.00 a 17.00 horas: personas cuya inicial del primer apellido esté entre la L y la M.

- 17.00 a 18.00 horas: personas cuya inicial del primer apellido esté entre la N y la Q.

- 18.00 a 19.00 horas: personas cuya inicial del primer apellido sea la R.

- 19.00 a 20.00 horas: personas cuya inicial del primer apellido esté entre la S y la Z.