Los “intrusos” que causan diez accidentes a la semana en las carreteras

Los animales silvestres y domésticos causan diez siniestros de media por semana en las carreteras de Salamanca. La explosión demográfica de jabalíes y corzos de los últimos años, debido a la disminución de depredadores como el lobo, propició en los últimos años un notable aumento de los siniestros de tráfico causados por el paso de animales por las carreteras, tanto secundarias como autovías. De los 323 del 2014, se pasó a 405 en 2015, 461 en 2016 y se batió el récord en 2017 con 592 siniestros. Eso sí, en 2018 se ha registrado un leve descenso del 10% con un total de 533 accidentes provocados por animales, según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico. Eso sí, de los 533, sólo 9 dejaron víctimas por el impacto y el resto daños materiales en el vehículo.

El jabalí es la especie que más preocupa. De hecho, más de la mitad de todos los siniestros estuvieron provocados en 2018 por jabalíes, aunque eso sí, son un 19% menos que el año anterior cuando se registró el máximo. La sequía fue en 2017 uno de los motivos por los que estos cerdos salvajes se desplazaran y atravesaran carreteras en busca de comida. Algo que se ha paliado este 2018 al no haber sequía.

Una de las particularidades que hace especialmente peligrosos a los jabalíes en la calzada es su elevado peso. Esta característica, junto a una velocidad de conducción de 120 kilómetros por hora puede hacer que atropellar a uno se convierta en un siniestro muy grave. De hecho en 2018, de los 9 accidentes con víctimas con animales, 4 fueron con jabalíes. Se recomienda, en caso de impacto mantener el volante recto y frenar, sin girar el volante para evitar el vuelco y lesiones más graves.

Llama la atención de los datos de 2018, el repunte de siniestros, que no cesa desde hace cinco años, provocados por corzos (81). Es la única especie salvaje que crece notablemente en cuanto a accidentes: un 17% respecto al 2017. Los cazadores confirman que es una especie que ha aumentado mucho su población.

A los impactos con corzos le siguen los accidentes con perros (39), zorros (31), tejones (17), vacas (12), ciervos (9) y liebres (8).

En cuanto a las vías más peligrosas para los conductores por el paso de animales se sitúan la CL-517 entre Salamanca y Vitigudino, la N-630 entre Béjar y Cantagallo (ocho accidentes en cinco años) y la Autovía de la Plata (A-66), con puntos peligrosos como la zona de La Maya, el cruce de Sorihuela y la subida al puerto de Vallejera. La Subdelegación del Gobierno confirmó recientemente que buscará los puntos con más peligrosidad por la presencia de jabalíes en el tramo de la N-630 para instalar señalares limitando la velocidad. En 2017, por ejemplo, ya se instalaron señales de animales sueltos en el tramo de la A-66 entre Sorihuela y Béjar.

Cabe recordar que con la entrada en vigor de la Ley 6/2014, actualmente la culpa de un accidente por atropello de una especie cinegética recae casi exclusivamente en el conductor. La disposición adicional séptima de la actual Ley de Tráfico señala que “será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo”. Por tanto, en caso de muerte o lesión de gravedad, los usuarios no reciben indemnización. La excepción sería en caso de que sea consecuencia de una cacería colectiva o si el titular de la vía no ha reparado la valla de cerramiento o no dispone de la señalización que avisa de animales sueltos.