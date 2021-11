Los interrogantes de la aplicación de los nuevos criterios de evaluación en ESO y Bachillerato

Los nuevos criterios para la evaluación, promoción y titulación en Secundaria y Bachillerato han generado un gran debate en la comunidad educativa. Desde esta semana ya están en vigor los cambios, que se centran sobre todo en la ESO, donde ya no habrá un tope de suspensos para poder pasar de un curso a otro ni para obtener el título , además de suprimirse los exámenes extraordinarios de septiembre. Familias y docentes discrepan sobre si esta es la mejor solución para mejorar la calidad del sistema educativo y se abren nuevos interrogantes. Por un lado qué va a hacer la Junta en su intención por mitigar el efecto del nuevo Decreto. También qué pasará con los programas de la Consejería en verano para los alumnos que han suspendido materias. E incluso si es justo que los alumnos de FP Básica obtengan directamente el título de la ESO .

La consejera de Educación, Rocío Lucas, habla de introducir “mejoras” al Decreto del Gobierno, en especial a la hora de abordar la supresión de los exámenes de septiembre. Una de las opciones que podría valorar la Junta sería la de adelantar estas pruebas a junio, aunque ya no llevarían el nombre de extraordinario. Una opción sería la de determinar en mayo o a principios de junio los alumnos que no tienen visos de aprobar la evaluación continua y emplazarles a una “prueba ordinaria final”. La norma del Estado señala que el equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada “en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar”. Con la fórmula anterior se evitaría lo de extraordinaria y no implicaría celebrar una evaluación en septiembre.