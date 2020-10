Los institutos se ponen serios: expulsión de tres días por infringir las normas COVID

Los institutos han cambiado o lo van a hacer próximamente su reglamento de régimen interno para sancionar el incumplimiento de las normas COVID: distancia de seguridad, uso de mascarilla y el resto de medidas para evitar contagios. La inclusión de estas infracciones lleva aparejada una sanción que en la mayoría de casos es de tres días de expulsión, aunque hay algún centro que se ha planteado un castigo superior. No obstante, los propios institutos aseguran que los estudiantes están comportándose dentro del recinto escolar de manera ejemplar, salvo algún caso aislado.

Las autoridades educativas consideran que en el interior de los centros debe incluirse en el reglamento este tipo de infracciones, para poderlas sancionar, al igual que cualquier incumplimiento de la normativa sanitaria en la calle tiene la consideración de infracción contra la salud pública, castigada con una multa económica en la mayoría de situaciones. Por eso en este inicio de curso los institutos han modificado el reglamento de régimen interior para introducir la obligatoriedad de respetar la normativa COVID, así como graduar la sanción correspondiente.

La opción mayoritaria por no llevar mascarilla, no guardar la distancia o tener un comportamiento que atente contra la salud es la expulsión de tres días. Hay centros, no obstante, que abogan por más días, mientras que otros creen que lo más adecuado es que exista una primera advertencia al infractor, en caso de que sea una transgresión leve, antes de optar por la expulsión, que solo se tomaría si el mismo adolescente se salta la norma.

El cambio en los reglamentos no responde a que se haya detectado en el inicio del curso una actitud irresponsable de los alumnos en el interior de los centros. La mayoría cumple las normas y los comportamientos irregulares suelen ser por despistes de los estudiantes, como comer el bocadillo sin guardar el metro y medio de distancia o llevar la mascarilla sin cubrir por completo la nariz. Los docentes aseguran que los jóvenes responden bien a sus indicaciones. No obstante, la Consejería de Educación considera conveniente recoge la casuística en el reglamento, por si hay situaciones de más gravedad que requieran una intervención que vaya más allá de la advertencia.

Hay que recordar, no obstante, que los institutos solo pueden aplicar el reglamento y las sanciones si la infracción se comete dentro del recinto escolar. Fuera no tienen potestad para actuar y es en la calle, a la entrada y salida de los centros y en los recreos, donde se registran los comportamientos incívicos, como aglomeraciones en las que no todos usan la mascarilla.