Los hoteles salmantinos, pesimistas: temen no recuperar el 50% de la actividad en verano como prevé el Gobierno

El sector de los hoteles salmantinos no está de acuerdo con la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto. La responsable aseguró ayer que la hostelería recuperará este verano el 50% de la actividad de la temporada de 2019, pero los empresarios de Salamanca retrasan ese lanzamiento al menos hasta septiembre. Para el presidente de la Asociación de Hostelería, Álvaro Juanes, el futuro dependerá del ritmo de vacunación y de que las restricciones sean iguales en todos los territorios, para que los turistas no se desvíen a zonas más permisivas. “Debemos tener seguridad jurídica y sanitaria”, insiste. También considera esencial reducir el toque de queda para no hacer más daño a la hostelería con los horarios de cierre que, como en Castilla y León, anulan el tramo de cenas.

Si en algunas regiones el anuncio de la suspensión del Estado de Alarma a partir del 9 de mayo ha supuesto un incremento en las reservas, en Salamanca se ha limitado a una actividad “de tentativa”. “No son reservas reales, se realizan aprovechando los buenos precios y condiciones de cancelación hasta el último momento”, destaca Silverio Vicente, responsable de un alojamiento de la ciudad. Señala que la media de ocupación para julio y agosto ronda el 5% actualmente. “Nuestras esperanzas están fijadas en que se acelere la vacunación. En mi opinión hasta finales de agosto no vamos a notar cierto movimiento de ocio y turismo. En septiembre tendremos incluso un porcentaje superior al 50% del año 2019”, estima. En la misma línea se manifiesta Alain Saldaña. Considera esencial que acaben las restricciones de toque de queda y movilidad entre comunidades. “Entonces sí se producirá un movimiento en masa que beneficiará al sector hotelero”.

Por otro lado, Ángel Sánchez apunta que en mayo aún no se recuperarán los cruceros desde el Duero y duda de que a este ritmo en verano haya suficientes inmunizados para lanzar el turismo. “Aunque fuera así, la gente prefiere para esa época el turismo de playa frente al de interior de Salamanca”. Sonia Coco pone el foco en el cierre perimetral: “Hay algunas reservas a partir del 9 de mayo, pero si Castilla y León sigue perimetrada, obviamente se anularán y el verano lo tendremos complicado. Un verano con el 50% de actividad del 2019 lo firmamos todos, pero lo tenemos complicado”.