Los hosteleros se movilizan el miércoles para evitar la ruina

Los hosteleros se encuentran al límite. Por eso más de un centenar de empresarios del sector ya han confirmado su asistencia a la protesta convocada para el próximo miércoles en la ciudad, un recorrido en coche que inicialmente saldrá de La Aldehuela para recalar en la sede de la Delegación de la Junta en Salamanca, en la Subdelegación del Gobierno y desplazarse a Salas Bajas para continuar a pie hasta la Plaza Mayor, donde atenderán a los medios de comunicación.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Álvaro Juanes, aclara que el recorrido aún está pendiente de matizar con la Policía Local. La principal reivindicación es que el toque de queda se retrase para hacer efectivas las cenas en los establecimientos, así como un margen de 45 minutos para cerrar el negocio.

Insisten en la necesidad de apoyar al sector con ayudas directas y reclaman una hoja de ruta clara en la estrategia de control de la pandemia, así como el seguimiento y erradicación de reuniones ilegales, para las que incluso reclaman que se eleven las sanciones.

Los hosteleros sienten que van camino de la ruina con las medidas adoptadas para frenar el COVID, que encima no ven que sean efectivas hasta la fecha. “Si la Policía no puede entrar en los pisos, todo esto no sirve de nada”, lamentan muchos profesionales salmantinos en relación al toque de queda, que en principio no prohíbe encuentros en viviendas que en este momento son el principal foco de contagio.