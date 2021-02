Los hosteleros salmantinos lamentan las ‘prisas’ por querer echar el candado a la Región en Semana Santa

“Aún teníamos un atisbo de esperanza de que con la buena evolución epidemiológica se pudiese abrir perimetralmente Castilla y León”. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Álvaro Juanes, lamentaba las “prisas” del vicepresidente de la Junta de Castilla y León en anticiparse a cómo estará la Comunidad cuando falta más de un mes para la celebración de la festividad del Jueves y el Viernes Santo. “Más que cerrar a cal y canto se deberían establecer corredores seguros entre las comunidades que tuvieran en buenas condiciones sanitarias. De todas formas, anunciar ahora que se quiere dejar cerrada la Comunidad me parece precipitado”, incidió el representante de la hostelería salmantina que plantea la apertura sobre todo con Madrid.

Las cofradías salmantinas volvieron a escuchar de boca del vicepresidente que no habrá procesiones en la calle. “No nos pilla de sorpresa porque ya nos lo comunicó en la última reunión que tuvimos con él: no quiere ni actos en la calle ni ninguna actividad que congregue a multitudes. Ya lo hemos asumido y así se lo comunicamos a las 18 cofradías en el último pleno”, detalla el presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández Mateo.

Igea también rechazó la propuesta de las procesiones nocturnas planteadas por el PP de Valladolid tras el toque de queda sin público. “El toque de queda es el toque de queda para todo el mundo y no se pueden hacer excepciones por grupos o religiones”, expresó el vicepresidente quien volvió a mostrar clara su postura: “Lo que teníamos que hablar sobre la Semana Santa lo hemos hecho con la Junta de Cofradías”, apuntó Igea. No obstante, esta iniciativa tampoco se ve con buenos ojos desde Salamanca. “No podemos olvidar que no procesionamos para nosotros mismos, sino para hacer profesión pública de fe. Además en Salamanca cada procesión tiene su hora y su idiosincrasia. ¿Alguien se imagina a la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños saliendo a las diez de la noche tras el toque de queda?”. Por ello, señaló que la mayoría de los actos de las hermandades salmantinas se realizarán en el interior de los templos, y en caso de que se pudiera hacer alguno en el exterior, se pediría autorización, tal y como marca la normativa autonómica.

Tras la suspensión del pregón, principal actividad de la Junta de Semana Santa, se mantiene por el momento la actividad cultural y religiosa ligada a la Semana Santa con la celebración del concierto de coros que se celebrará en el CAEM el próximo martes, 2 de marzo, o la muestra nacional que se celebrará en el Palacio de Congresos organizada por la Junta de Semana Santa de España, con sede en Valladolid. Vía crucis, triduos y quinarios se mantienen por el momento en las iglesias.