Los hosteleros salmantinos: “La relajación llega en un momento clave para el sector”

El presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Álvaro Juanes, destaca que la relajación de las medidas de Nivel 2 llegan en un momento clave para el sector. “Se suavizan en una época importante, en el punto de partida del verano”. Subraya que esto permitirá brindar una oferta de ocio “potente” que permita al turista visitar la ciudad y a la provincia. “La apertura del ocio nocturno es importante porque los visitantes no solo llegan por la cultura y la gastronomía de la ciudad”, subraya. Con todo ello, y la posibilidad de que la provincia mejore a Nivel 1 la próxima semana, las previsiones de turismo para este verano son muy buenas, con una importante ocupación de hoteles los fines de semana y al alza los días de diario. “Confiamos en que los próximos meses recuperemos el ritmo tradicional de llegada de turistas”, añade Juanes.

Manuel Herrero, portavoz de ocio nocturno de la Asociación de Hostelería de Salamanca, considera importante la posibilidad de que desde hoy abran las discotecas, aunque destaca que la temporada está prácticamente perdida hasta septiembre. “En verano los universitarios se van de Salamanca y el resto, de vacaciones. Hasta que no empiece el curso la actividad no será reseñable en el sector”. Tampoco prevé que haya mucha afluencia de público en los locales: “no pueden poner música y no son precisamente establecimientos a los que entres a tomar algo normalmente”.

El sector de las casas rurales es el que no está contento con el avance conseguido: tres grupos de convivencia en vez de dos. Miguel Hernández, de SOS Turismo Rural de Salamanca, considera que siguen en las mismas. “Si vienes con tres parejas, que son seis personas, ya no podría entrar nadie más en la casa rural. Hasta que no nos equiparen a una vivienda particular, donde se pueden juntar todos los que quieran, no habrá avance”. Cree que la relajación aprobada no es ni siquiera una migaja, “esta gente se está riendo de nosotros, sinceramente”. Confiesa que ha perdido en su negocio 38.000 euros durante la pandemia. “Si no nos consideran como una casa particular, no podremos sacar cabeza”, insiste. Reconoce que con un aforo máximo de 12 personas su casa rural ya puede empezar a trabajar con cierta normalidad. “Tengo compañeros con alojamientos de hasta 50 plazas y tenerla abierta para 10 o 12 clientes no merece la pena”.

Mantenerles acotados por núcleos de convivencia supone otro revés adicional: “no dejan programar las vacaciones de verano con previsión, los clientes nos llaman para reservar y tenemos que decirles que solo pueden venir dos núcleos de convivencia, que encima no nos explican ni qué son”. Denuncia también que el sector en Castilla y León sufre un agravio comparativo, ya que en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha no imponen restricciones a las casas rurales. “Son más permisivas, lo que atrae al turista madrileño que para nosotros supone el 90% de nuestros clientes”.

Hernández clama contra decisiones políticas de este tipo: “Que no se llenen la boca para decir que van a hacer cosas por la España vaciada cuando toman este tipo de decisiones”.