Los hosteleros salmantinos ampliarán su plan de ocio seguro para que la Junta recule

La Asociación de Hostelería de Salamanca reunió ayer a sus socios del ocio nocturno así como a representantes de restauración y descartó, por el momento, acudir a los juzgados para recurrir la última medida de la Junta de Castilla y León que impone desde el pasado sábado a locales de ocio nocturno, bares, restaurantes, terrazas, salones de banquetes, casinos y locales de juego y apuestas no recibir más clientes a partir de la 1:30 horas ni servir bebidas y cerrar a las 2:00 horas.

Los hosteleros salmantinos decidieron optar por el “camino del diálogo” con el Gobierno regional y para ello ampliarán su plan pionero de medidas contra el COVID en el ocio nocturno, que pretenden consensuar hoy en una reunión con presidentes de las asociaciones de hostelería del resto de provincias de Castilla y León. “Queremos presentar a la Junta un proyecto serio, consensuado y con una firma de declaración responsable suscrito por todos los locales para reforzar que nuestra actividad es segura”, subrayó a este periódico Álvaro Juanes, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Ese plan incluiría además de los ya anunciados códigos QR para asegurar la trazabilidad en caso de contagio y la presencia de “controladores-acomodadores”, otras medidas como la supresión de la venta de bebidas en vasos de litro para evitar que se comparta, la eliminación de las cachimbas o la implantación de limitadores de volumen.

“Con el paquete de medidas queremos apelar a la sensibilidad de la Junta con el sector para que amplíen horarios y también aforos. El nuevo horario de cierre no sólo afecta al ocio nocturno sino también a bares, restaurantes y a eventos como bodas”, recordó Juanes, que no descarta la vía de los tribunales si la Junta no se replantea la situación. “Tenemos que apoyar económicamente al sector, pero por el momento hemos decidido que es más positivo el camino del diálogo. Queremos ser nexo de unión con las instituciones y aportar”, incidió.

“Seguimos adelante con la hoja de ruta de medidas anti COVID. Lo hemos implantado de forma piloto en algunos locales de Salamanca y está funcionando muy bien. Por lo general la gente es cívica y consciente y cuando hay algún caso contado de incívicos tenemos el teléfono de la Policía y se le avisa”, agregó por su parte Jorge Moro, vicepresidente de los hosteleros.

“El código QR es interesantísimo para facilitar la trazabilidad en caso de un contagio. Mucho mejor eso que rastrear en los botellones”, apuntó Moro, que recordó la importancia de implantar medidas como un “controlador-acomodador” que se encargará en los locales de controlar las distancias, de llamar la atención cuando no se usen mascarillas, vigilar el aforo y colas en los baños, etc. Los hosteleros insisten en que este plan es mucho más seguro que los botellones que empiezan a proliferar en casas o en parques.

Una vez los presidentes de las asociaciones de hostelería del resto de provincias de Castilla y León den el visto bueno a este plan, se registraría en la Junta. Por su parte, la Asociación de Hostelería de Salamanca también inició ayer los primeros contactos con la consejerías de Fomento y de Turismo para conformar una mesa de diálogo para seguir trabajando en la mejora del ocio nocturno seguro. Un sector que está “destrozado económicamente” y que busca “trabajar con conciencia para no parar económicamente”, según señaló Moro, de los hosteleros.