Los hosteleros recurrirán la orden de la Junta que califican de “disparo letal”

Si algo diferencia las nueva medidas que entrarán en vigor en la noche de este miércoles en las ciudades de Salamanca y Valladolid de las del inicio de la desescalada es que la hostelería sufre limitaciones aún más estrictas que entonces. Por eso, las asociaciones de hosteleros de ambas provincias avanzan que van a presentar un recurso a la orden. El presidente salmantino, Álvaro Juanes, denuncia que la vuelta atrás en la “nueva normalidad” es excesivamente restrictiva con el sector y que se ha anunciado con muy poca antelación. De momento ha provocado “una lluvia” de cancelaciones de eventos previstos para el fin de semana en Salamanca, ya que los bares y restaurantes no podrán celebrar actos en los que los clientes consuman de pie, como en los cócteles, y las mesas no podrán superar los seis miembros que no sean convivientes.

“Entendemos que las restricciones se adoptan de modo preventivo ante la proximidad de las ferias en ambas ciudades y la llegada de estudiantes, pero son excesivas”, relata Juanes. En las alegaciones a la orden defienden que no existen razones objetivas para adoptar medidas tan drásticas, sobre todo cuando los hosteleros en su mayoría respetan “escrupulosamente” las medidas higiénico-sanitarias impuestas para evitar contagios.

Por ello, reclaman que la entrada en vigor se aplace al 7 de septiembre “permitiendo que los empresarios puedan prestar sus servicios incluyendo el fin de semana”, ya que muchos hosteleros se han provisto de productos para atender los compromisos del sábado y del domingo que no se llevarán a cabo “previo pago de cuantiosas sumas de dinero que ahora no podrán recuperar”, denuncian. Además solicitarán una reunión con el vicepresidente primero y portavoz de la Junta, Francisco Igea.