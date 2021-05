Los hosteleros exigen ampliar el horario para poder dar cenas

Sentimientos encontrados. La mayoría de hosteleros salmantinos definió como una “buena noticia” la apertura del interior de los bares a partir de este martes, pero lanzaron una advertencia: “No es suficiente”. Los comedores cerrados han tenido un fuerte impacto sobre todo en los restaurantes, debido a que el mal tiempo ha jugado una mala pasada al sector, a excepción de días sueltos durante los fines de semana. “Estar dos horas sentado en una terraza comiendo con el tiempo revuelto no es algo muy habitual”, reflexionaba Ángel Sánchez, responsable de varios establecimientos hosteleros de la capital del Tormes.

El sector espera que a partir del fin del estado de alarma las medidas se aflojen si continúa la tendencia descendente de contagios. Desde que se estableció el toque de queda, la hostelería ha perdido el conjunto de las cenas con el cierre de las 22:00 horas, e incluso antes cuando estaba fijado a las 20:00 horas, horario que fue retirado tras el recurso del Gobierno ante el Tribunal Supremo. “Me parece bien que se acoten los aforos de los establecimientos si las autoridades opinan que en el interior puede haber riesgo de virus, que no lo creo; pero lo recomendable sería abrir hasta las 12 de la noche porque sino nos vamos a quedar con cara de tontos viendo como los parques se llenan de botellones y nosotros con los locales cerrados”, argumenta el hostelero del centro de la capital Germán Sánchez. En la misma línea, Francisco Gil, responsable de varios restaurantes, recuerda que el “adelanto de las cenas” no ha tenido resultado, ya que sigue siendo patrimonio de los extranjeros, turismo que actualmente no existe en la ciudad.

En los barrios también hay esperanza de que esto suceda. José Ángel Rodríguez, responsable de un negocio de la calle Van Dyck, detalla que sería una “medida necesaria” e incluso “más segura” para la ciudadanía. “Sin toque de queda, la gente no se va a quedar en casa y va a ir a sitios donde no se ponen la mascarilla como ha sucedido toda la pandemia. En los bares al menos estamos atentos para que cumplan con las normas”. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya avanzó ayer que con la incidencia acumulada de 150 volverán a cerrarse el interior de los bares. Para conocer si se ampliarán los horarios, aún habrá que esperar noticias.

Germán Hernández (hostelero): “Perdimos el Día de la Madre porque Igea vela por todos nosotros”

El hostelero de Casa Paca tira de ironía cuando ve la apertura del interior de los bares. “Igea vela por todos nosotros para que trabajemos muchos años, por eso lo levanta mañana en vez de en el Día de la Madre. Hernández señala que volver a abrir el comedor aumentará la clientela, pero no ve más signos de optimismo. “No creo ni que decaiga el estado de alarma, pero si lo hace se inventaran otra cosa”.

Francisco Gil (empresario): “Tenemos que salvar las cenas porque a las 10 no damos ni una”

El hostelero, responsable del Grupo Martinica, califica de “buena noticia” volver a abrir el interior de los restaurantes, aunque ve necesarios “nuevos pasos”. “Estamos preocupados porque no sabemos que va a pasar a partir del 9 de mayo. No habrá toque de queda, por lo que lo más lógico es que nos ampliaran el horario para dar las cenas hasta las 11 o 12. Ahora mismo no damos ni una”.

Ángel Sánchez (empresario): “Con este tiempo solo hemos podido abrir una de las tres terrazas”

De los tres establecimientos hosteleros que posee El Bardo, Sánchez solo ha podido sacar la terraza del hotel Recoletos, pero no la de los dos restaurantes con los que también cuenta. “Con este tiempo, era inviable porque teníamos muy pocas mesas”, señala. Por ello, considera que la apertura de interiores es “un respiro necesario para la gente que está loca por salir a comer fuera y para nosotros”.

José A. Rodríguez (hostelero): “Han sido tres semanas donde los clientes han sido unos campeones”

El hostelero salmantino de la calle Van Dyck solo tiene palabras de agradecimiento para sus clientes en La Fresa. “En las tres semanas de cierre han sido unos campeones: con lluvia, agua y viento no han faltado”. Por ello, pide que las restricciones sobre la hostelería se “aflojen”. “Los ahorros se van acabando y si finaliza el toque de queda, van a estar más seguros aquí que en un chalé”.

Álvaro Juanes (Pte. hosteleros): “Los horarios deben volver a lo establecido en las licencias”

El presidente de los hosteleros considera que si no hay estado de alarma y hay descenso en los contagios “no tiene sentido mantener horarios de restricciones”. “Deben volver a lo establecido en las licencias de cada negocio”, incide. “Estamos en un momento clave. Si el turista puede elegir y en una provincia no puede salir ni siquiera a cenar, no la va a elegir. Eso afectaría a todos los sectores”.