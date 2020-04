Los héroes de los centros de menores salmantinos

En estos días en los que se reconoce la labor de los profesionales que están en primera línea, también hay que destacar a aquellos que están del lado de los menores vulnerables. La Casa Escuela Santiago Uno de Salamanca es un ejemplo. En sus casas estancas residen y cumplen el confinamiento todos los menores que están bajo la protección institucional. Otros de los que estaban de forma privada han vuelto con sus familias, aunque no todos, mientras que los que cumplían medidas judiciales, en algunos casos han conseguido un permiso para volver a su casa. Para menores con problemas de conducta, baja tolerancia a la frustración, limitado control de impulsos y algunos con adicciones asociadas no está siendo fácil cumplir la cuarentena, sobre todo ahora, que se va alargando más, reconoce Jesús Garrote, director de Santiago Uno. No obstante, todo el equipo de profesionales y educadores, incluido el equipo directivo (algo que no sucede en otros centros de menores) se está volcando en la atención directa a los menores para garantizar sus estudios, la FP 'on line' y sus terapias, haciendo asambleas entre las casas por videoconferencia, y compaginándolo con ocio saludable en cada centro, bien con cuidado de jardín y aves (por ejemplo, en las instalaciones de Lorenzo Milani y el hospital de fauna) así como huertos ecológicos, poda de árboles y deportes en instalaciones Formación, terapia y ocio en el confinamiento en la Casa Santiago Uno que tienen áreas al aire libre. "Mantenemos lo mejor posible la normalidad, y los chicos, a pesar de los múltiples diagnósticos, están llevando la situación con una resiliencia admirable. Están demostrando que son unos héroes", destaca Garrote, que reconoce que al ser menos menores de lo habitual, "se les dedica más tiempo y ellos se muestran muy cariñosos". Al igual que sucede en las residencias de mayores, en los centros de menores se prohíben las visitas de familiares (realizan el contacto vía telefónica o videollamada), y se cumple el protocolo para evitar contagios por coronavirus. "Si bien algún educador está de baja, tienen miedo al retorno porque, al no hacerles pruebas, no saben si están curados o pueden contagiar", advierte Garrote.